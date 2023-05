Controlar la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona, un repte pels ajuntaments del territori

Queixes per la Taula de la Qualitat de l'Aire

Transformació de la indústria química

Laal voltant del complex industrial químic deés una qüestió que preocupa i ocupa als ajuntaments i a la ciutadania del territori. Durant aquest mandat que està a punt d'acabar, elha fet diversos estudis de qualitat de l'aire i ha instal·lat una xarxa de mesuradors pròpia, mentre que Tarragona ha licitat per primer cop un anàlisi que veurà la llum l'any vinent. El portaveu de la, apunta que els últims anys "s'ha avançat" en aquesta matèria, però de manera "desigual". Creu que alguns ajuntaments "s'han passat la pilota". Des de Cel Net demanen als alcaldables que apostin per una xarxa de mesuradors de la qualitat de l'aire pròpia, com està implementant el Morell.Controlar la qualitat de l'aire correspon al Departament d'Acció Climàtica, recorden tant l'alcaldable depel Morell,, com el dela Constantí,. De fet, fa poques setmanes, Acció Climàtica va anunciar que mesurarà més contaminants atmosfèrics al voltant delde Tarragona.Malgrat això, Calbet considera que la Generalitat no està fent la feina i per això, des de les administracions locals, es veuen amb "l'obligació moral" de tirar endavant estudis de qualitat de l'aire. Diu que han estat "pal de paller" en aquesta matèria, i espera que, "governi qui governi", el Morell continuï fent aquesta tasca. Des de lade Tarragona, l'alcaldable, va més enllà i proposa que es faci un informe epidemiològic que relacioni la qualitat de l'aire amb les malalties que pateix la ciutadania del territori.En canvi, Sánchez assegura que cada any guarden una partida al pressupost "per si la Generalitat no fa la feina", tot i que de moment s'han conformat donant suport a l'estudi que impulsa. Justament, des de la plataforma Cel Net reclamen que els ens locals es "desvinculin" de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire. Insisteixen que és un "teatre" de les empreses "per blanquejar". Des de la(FAVT),que és vocal de l'entitat, també veuen amb "escepticisme" aquest estudi.Calbet també reclama que la Taula de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona tingui "un efecte real i positiu sobre la ciutadania" i Sánchez que es reuneixi "en més freqüència". En la mateixa línia, el candidat a l'alcaldia de(ERC),, que indica que cal un "lideratge més intens" d'aquest òrgan. De fet, assenyala que des de la taula és des d'on s'hauria d'impulsar l'estudi perquè "l'aire no hi entén de fronteres".El candidat de Junts pel Morell creu que a nivell territorial "cal fer un esforç" per "anar tots a la una a defensar els interessos" per començar a regular les emissions d'alguns compostos que encara no tenen normativa pròpia, una posició que també defensen des de Cel Net: "és una necessitat real i flagrant del territori", diu Pallejà.La CUP de Tarragona també parla "d'instar" a la Generalitat a impulsar una legislació "pròpia" per "fiscalitzar" la indústria i la FAVT també insisteix en què la normativa hauria de ser "més restrictiva". El de Vila-seca, però, ho matisa. Expressa que, abans d'això, cal "anar a buscar" les indústries que incompleixen la normativa actual."La petroquímica es transforma o no existirà", així de contundent ho diu el candidat del PSC a Constantí qui aposta per la planta d'hidrogen verd al polígon nord. Tant el PSC, ERC i Junts van en sintonia amb la Vall de l'Hidrogen de Catalunya que impulsa la Generalitat, juntament amb la indústria química tarragonina i la. Un projecte que pretén canviar el petroli per l'hidrogen verd com a vector energètic principal del complex de Tarragona.Amb el mateix discurs que Sánchez, Calbet creu que la indústria química és un model econòmic que "cal seguir defensant" i recorda que al polígon nord està previst obrir la nova, però apunta que cal fer-ho "d'una forma molt més neta, segura i respectuosa amb la ciutadania". Pel que fa a la transició, Forasté també es postula perquè Vila-seca aculli centres d'innovació i indústria que treballi en la captura de CO2 i l'hidrogen verd ja que és un sector que genera llocs de treball "de qualitat", diu.Miguel, de la CUP, divergeix dels altres partits i assegura que encara no s'ha demostrat "l'eficàcia" de l'hidrogen verd i que per produir-lo caldria "trinxar encara més el territori" amb un transvasament de l'Ebre i la instal·lació de centrals de plaques solars. Per això, els anticapitalistes aposten per construir una planta de reciclatge de metalls i fer un pla de desenvolupament econòmic per definir el futur de la zona.