Ricomà fa campanya porta a porta

Aquest divendresha donat el tret de sortida a l'acció del Porta a porta, que es portarà a terme durant tota la campanya electoral. L'alcalde de Tarragona i candidat a la reelecció,, ha explicat que "ERC apostem per una, per poder parlar amb la gent i escoltar les seves propostes, explicar les accions que hem fet durant aquest mandat i les que volem continuar impulsant".El Porta a porta es desenvoluparà durant aquests dies a molts punts de la ciutat, amb, i aquesta acció anirà acompanyada de la instal·lació de la carpa republicana al carrer. Durant l'atenció als mitjans, l'alcalde ha expressat que "això no es podria fer sense tenir el suport de molta gent, i nosaltres el tenim. Moltes persones voluntàries, militants i simpatitzants, hi prendran part i els agraeixo enormement que dediquin el seu temps a transmetre als veïns i veïnes la nostra il·lusió i el nostre projecte, el de la continuïtat del canvi perquè no podem tornar enrere".Ricomà ha sigut l'encarregat d'iniciar el Porta a porta acompanyat de Maria Roig, número 2 de la llista d'ERC. L'alcalde republicà ho ha fet en un edifici molt especial per ell, a la Rambla Nova 48, on va néixer i on va passar molts anys de la seva vida.El projecte liderat per Ricomà es basa en els valors republicans, en la transparència, la participació i l'honestedat. Aquesta manera de governar s'ha vist reflectida amb grans inversions i amb una transformació que viurà Tarragona en el pròxim mandat si ERC està al capdavant del govern municipal.L'alcalde ha afirmat que en les eleccions del 28 de maig "es decideixen dues coses molt importants, si volem que la ciutat continuï estant en mans de les persones o bé si volem que tornin a ser els lobbies i les elits el qui tornin a controlar Tarragona. Nosaltres ho tenim clar, la ciutat és de la ciutadania i l'hem de fer entre totes i tots".