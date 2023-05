La CUP fa una crida a no pactar amb l'extrema dreta

Laha demanat aquest matí en roda de premsa que els partits democràticsi, en cas que entrin a la institució, "no es pacti, s'acceptin vots a canvi de poltrones i alcaldia, o es dugui a terme cap mena de negociació amb ells"., número dos de la CUP a les eleccions municipals, s'ha mostrat sorpresa i alhora decebuda per com s'està entomant en aquesta campanya la presència de partits d'extrema dreta "en què cada partit mira pel seu interès" i ha posat com a exemple els debats sectorials que ja han tingut lloc, com el de la, "on vam fer una primera intervenció posant sobre la taula la no-normalització de l'extrema dreta en espais de debat i ens vam quedar soles".Segons Vendrell, si es torna a repetir la situació, l'Assemblea Local de la CUP ha decidit intentar esgotar totes les vies possibles "per evitar la presència d'aquest tipus de partits", però en cas que no sigui possible, "hem valorat com que hi participarem, perquè som les úniques que hi plantem cara sense posar-nos de perfil, perquè ens resistim a acceptar els marcs teòrics que ells abanderen". Vendrell ha acabat la seva intervenció fent una crida a les forces polítiques que es fan dir democràtiques per blindar que l'ajuntament no es vengui a l'extrema dreta, "passi el que passi, a nosaltres ens trobaran de cara".Al seu torn,, alcaldable per la formació anticapitalista, ha manifestat que "no ens podem quedar en silenci per veure com les agressions feixistes augmenten encara més i mentre el seu discurs d'odi contagia la societat, com passa quan l'extrema dreta obté representació institucional". En aquest sentit, ha assenyalat que ja hi ha partits que estan comprant el seu discurs "i el clar exemple és el que està passant amb la Ciutat Residencial".Finalment, Miguel ha recordat que durant els darrers anys i, "malgrat les discrepàncies polítiques", a l'Ajuntament s'han aprovat mocions antifeixistes, antiracistes, feministes i en defensa dels drets humans "un consens que ara perilla i al qual no ens podem posar de perfil".