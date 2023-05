Activada l'alerta de l'INUNCAT per pluges intenses, sobretot aquesta nit a l'Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès

de la Generalitat ha activat aquest divendres al migdia l'alerta del. Es preveuenque poden ser intenses durant tota la tarda però sobretot cap al vespre i nit a la meitat sud de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les tempestes poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i poden afectar "amb més intensitat" de cara a la nit, les comarques de l'No es descarten fenomens violents pel fort vent com els esclafits. Protecció Civil demana "en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure". Cal evitar aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables i no s'han de creuar mai rius o rieres si baixen amb aigua.