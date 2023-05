L'Ajuntament d'Altafulla valora la represa de les aportacions de sorra a la platja, però exigeix una solució definitiva

Una situació "catastròfica"

Aportació de 20.000 metres cúbics de sorra

L'ha valorat que es reprenguin aquest divendres les aportacions de sorra a la platja, després de tres anys d'inacció per part de l'anterior equip de govern, però manté que cal una solució definitiva. En declaracions a l'ACN, l'alcaldessa,, s'ha mostrat satisfeta davant el compromís de Costes de regenerar el litoral del municipi amb 20.000 metres cúbics de sorra. Castellarnau ha defensat que es tracta d'una mesura temporal, a l'espera d'un projecte definitiu. De fet, el consistori ja ha encarregat un estudi a l'UPC per tal de buscar una resposta permanent a la problemàtica de regressió de la platja.Una de les possibles solucions seria la construcció d'un espigó, segons ha detallat Castellarnau, qui detalla que podria estar "submergit o emergit". Sigui quin sigui el futur projecte, l'alcaldessa confia, en què l'estudi encarregat a l'UPC serveixi per conèixer quines afectacions tenen les corrents marines a la manca de sorra de la platja d'Altafulla i poder donar-hi una resposta definitiva.Un cop es coneguin les conclusions d'aquest informe, que es preveu que finalitzi d'aquí a dos anys, l'Ajuntament d'Altafulla traspassarà tota la informació al Ministeri i en demanarà el finalment per poder executar el projecte.De moment, i mentre aquesta solució permanent no arribi, el consistori ha celebrat el retorn de les aportacions de sorra a la platja. "Després de tres anys d'inacció, en què no es va fer cap aportació de sorra a la platja, ens havíem quedat sota mínims", ha lamentat Castellarnau, qui defensa que durant aquest últim any al capdavant del consistori "s'ha intentat revertir la situació". "Anàvem amb un caire de destrucció de la platja i hem revertit la situació amb un caire de preservació, conservació i de salvar la platja", ha subratllat Castellarnau.Malgrat que les aportacions de sorra són una solució temporal, l'alcaldessa d'Altafulla ha defensat que aquestes actuacions anuals ajuden al litoral a no desaparèixer. "Si cada vegada que ve un temporal, tens un coixí de sorra que s'emporta i l'any que ve tornes a reposar aquest coixí, no et quedes sense platja", ha afirmat Castellarnau, qui lamenta que això és el que va passar l'any passat, quan "no hi havia ni sis metres de sorra" i "l'aigua arribava al passeig marítim".De moment, i per aquest estiu, Costes ja ha iniciat aquest divendres els treballs per aportar 20.000 metres cúbics de sorra a la platja d'Altafulla. Uns treballs que s'allargaran durant els pròxims vint dies i que també compten amb el compromís del port de Torredembarra de fer-se càrrec de possibles regeneracions posteriors a partir de finals d’aquest estiu.Segons ha informat la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, els ports de Torredembarra i de Roda de Berà han estat incomplint, des de fa anys, l’obligació de transvasar la sorra acumulada al nord de les seves instal·lacions a les platges del sud que el Servei de Costes determini.El passat mes de gener es va requerir formalment als dos Ports que executessin els transvasaments. Segons fonts del Ministeri, el port de Torredembarra sí que hauria acceptat la petició, mentre que el de Roda de Berà no hauria reconegut l'obligació de fer el transvasament. Davant d'aquesta situació, el MITECO no descarta accions administratives per forçar-ne el compliment.