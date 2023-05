«Diabla», nou senzill del duet vallenc de música urbana Figa Flawas

El duet de música urbana de Vallsestrena aquest divendres una nova cançó, anomenadai en la qual col·laboren amb l'artista, germana petita de. Els guanyadors de la darrera edició del concurs de joves talents en catalàllencen una producció de reggaeton acompanyada de videoclip que alaba una líder amb capacitat de desvetllar el diable, encarnada per Mushkaa.Els darrers mesos el duet que formen Pep Velasco i Xavier Cartanyà ha anat publicant altres senzills, com la batxata Mussegu i, el maig de l'any passat, van publicar el seu primer àlbum 'Joves tendres', autoeditat. El bon moment del grup es tradueix també en una gira de més de 50 concerts anunciats per aquest estiu arreu de Catalunya.