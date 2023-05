Tret de sortida a les eleccions tarragonines amb més incògnites

El mapping de la CUP, amb el públic seguint l'acte polític. Foto: Josep M. Llauradó

Jordi Collado, penjant el seu cartell durant la primera nit de campanya. Foto: Josep M. Llauradó

Maria Mercè Martorell, penjant el seu cartell durant la primera nit de campanya. Foto: Josep M. Llauradó

Cartells penjats. La ciutat de Tarragona ha estat escenari, com la resta de municipis del país, de l'tradicional d'. A les 13 candidatures que concorren als comicis els esperen dues setmanes plenes d'activitat frenètica, en una de les cites electorals amb més incògnites de la història de la ciutat.La nit electoral ha començat ben aviat, a les seus dels partits i locals habilitats per congregar afiliats i simpatitzants. La primera formació a sortir ha estat la, que una hora abans de mitjanit celebrava a la plaça de la Font el seu acte nacional d'inici de campanya, amb un mapping que havia arribat a perillar per una denúncia del PSC a la Junta Electoral Amb la diputada Montserrat Vinyets i les tarragonines Laia Estrada i-actual cap de llista-, la CUP ha repassat les seves propostes polítiques en matèria de transport públic, habitatge, neteja i medi ambient, entre d'altres. Mentre finalitzava l'acte cupaire, a la Rambla Nova ja s'hi començaven a trobar les comitives dels diferents partits. De les 13 candidatures,, mentre que amb major o menor notorietat s'han volgut fer veure Sí Tarragona-Ara Pacte Local, Vox o Valents.Un dels primers a encartellar ha estat el màxim candidat a l'alcaldia per part de l'oposició,, ha detallat que la seva proposta servirà "per millorar la vida dels tarragonins i tarragonines", alhora que. "Han trencat tots els ponts, nosaltres volem una campanya que es basi en el respecte tan personal com institucional i ERC no ho està fent", ha dit el cap de llista. En la mateixa línia però en sentit invers s'ha expressat l'actual alcalde,, qui ha acusat els socialistes d'haver fet un gir a la dreta., candidata de, ha explicat que "tenim moltes ganes que comenci la campanya". "Esperem poder-nos guanyar la ciutadania de Tarragona perquè el proper 28 de maig ens voti", ha afegit.Per la seva banda,, candidata delque venia de celebrar la seva conferència de ciutat, ha assegurat que les seves perspectives són "molt bones" ja que tenen un projecte "molt sòlid" basat en la neteja, la seguretat, el patrimoni i el turisme., candidat d', creu que "la gent del sentit comú està veien que fem propostes molt concretes" i que per això els votaran., cap de llista de, ha afirmat que "s'ha acabat de parlar de Ricomà i Viñuales, ara s'ha de parlar de Sendra". "Els ciutadans ens donaran suport perquè ocupem un espai electoral que enyoren, farem bategar de nou el cor de Tarragona", ha conclòs.Amb els primers cartells en un dels plafons més petits dels que es recorden, i entre càntics a favor de cadascuna de les llistes, ha començat la campanya per a les municipals. Una campanya que estarà marcada per la dicotomia ERC-PSC i que haurà d'acabar de definir el sentit de vot dels electors, també en aquells partits amb menys bossa de votants que aspiren a tenir representació al plenari fins al 2027.