Reforcen els estudis de grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera amb la instal·lació de simuladors

El Govern ha reforçat els estudis de grau mitjà deamb la instal·lació cinc simuladors. L'ha estat el primer en gaudir del nou aparell de conducció. Des de fa deu dies, l'alumnat d'aquest cicle formatiu ha pogut experimentar en primera persona diferents situacions i problemàtiques relacionades amb la conducció. La, l'seran els pròxims en adquirir-lo. Un aparell amb què els departaments d'Educació i Territori han manifestat la seva voluntat de seguir apostant per la formació d'un sector que mou 110.000 llocs de treball a Catalunya.Durant la seva visita a les instal·lacions del centre tarragoní, els consellers Juli Fernández i Josep Gonzàlez-Cambray també han presentat un nou conveni per tal de millorar la formació professional del sector del transport per carretera. Un camp que, segons Cambray, "fa anys que diu que necessita aquests professionals" i que des del setembre han començat a formar-los en cinc centres d'FP de Catalunya.De moment, i durant aquest primer curs 2022-2023, han estat 50 els alumnes que s'han inscrit al cicle de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera en alguns dels cinc centres ubicats a Tarragona, Lleida, Barcelona, Girona i Vic. Tots ells, esperen incrementar el volum d'estudiants durant els pròxims anys.Amb la incorporació del nou simulador, l'alumnat podrà experimentar el funcionament de diferents transports "abans de sortir a la carretera amb un vehicle real" i fer-ho "en diferents situacions meteorològiques, en complicacions de trànsit o en pendents, entre altres", tal com ha detallat el director de l'Institut Pere Martell de Tarragona, Josep Maria Pallarès.Finalment, el conseller Cambray també ha volgut destacar l'aposta del departament cap a la formació professional en general. Assegura que aquesta ha estat la legislatura de l'FP, ja que "s'ha incrementat més l'oferta professional en els últims tres anys que en els darrers quinze anys junts".