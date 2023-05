Simulen un incendi amb deteriorament del nucli del reactor de la central Vandellòs II

El simulacre anual a laha assajat la resposta del titular de la planta, ANAV, i dels equips d'emergències davant d'un incendi a les instal·lacions que hauria desembocat en un deteriorament del nucli del. Segons ha informat el(CSN), l'exercici s'ha iniciat quan faltaven cinc minuts de les deu del matí amb un avís de pèrdua completa de subministrament elèctric exterior i la detecció d'un incendi que hauria impossibilitat els equips de seguretat del Centre de Suport de Gestió d'Emergències –, en les seves sigles en castellà-. Addicionalment, s'ha trencat el sistema d refrigeració que, juntament amb la pèrdua dels equips de mitigació, ha provocat el problema al nucli.Segons ha detallat el mateix CSN, el simulacre havia de permetre comprovar que les actuacions del titular per recuperar en condicions de seguretat la planta segueixen els requeriments del(PEI), amb la participació de l'Organització de Resposta davant Emergència de l'organisme i de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona.Els tècnics s'han mantingut en contacte amb la mateixa subdelegació i la Direcció General de Protecció Civil per recomanar les mesures de protecció radiològica que es podien considerar necessàries en aquest escenari. En aquest sentit, el CSN ha recomanat al centre de Coordinació Operativa (CECOP) de la subdelegació l'evacuació i preparació de profilaxi radiològica del perímetre de deu quilòmetres al voltant de la central, així com el confiament i preparació de profilaxis de l'àrea entre 10 i 30 quilòmetres, així com els controls que estableix el Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA).Arran de l'incident, el titular de la central ha arribat a simular la declaració d'alerta d'emergència del seu PEI i el CSN ha activat la seva Organització de Resposta davant Emergències arribant al mode tres, que implica activar de forma ampliada els grups operatius de la seva sala d'emergències. L'esdeveniment ha estat classificat com a nivell 3 en l'Escala de Successos Nuclears i Radiològics (INES).