Unió de Pagesos reclama més facilitats per caçar cabirols al Camp de Tarragona i al Penedès

reclama que es faciliti al "màxim" laa les principals zones vitivinícoles, especialment, a les comarques de l'. L'augment de la població d'aquests animals, conjuntament amb la manca de disponibilitat de verd per la sequera, provoquen danys d'entre el 50% i el 100% en algunes parcel·les de vinya. El sindicat també exigeix que la Comissió del Cabirol analitzi amb urgència els punts crítics i estableixi les zones on cal una gestió específica d'aquest cèrvid, així com que es posin en marxa les mesures per controlar-ne la població perquè, asseguren, s'ha convertit en un problema igual de greu que el del senglar.Per això, Unió de Pagesos demana que s'estableixi el mateix període hàbil de caça del senglar per al cabirol a tot Catalunya, ja que la seva població i els danys que provoquen, diuen, s'han incrementat i generalitzat molt. En concret, la demanda és que es puguin. Actualment, de novembre al desembre no es poden capturar cap dels dos, i del gener al març també està prohibit caçar els mascles.Des de fa temps, els pagesos denuncien "la dimensió" del problema i assenyalen que ho demostren les dades de les captures fetes en àrees privades de caça d'arreu del país, les quals, quan es van capturar 712 exemplars. Així, segons dades del Consell territorial de caça de Tarragona, en la campanya del 2020-2021 se'n van caçar 8.622, mentre que el següent any les captures van augmentar i es van xifrar en un 44% a Tarragona, principalment a la Conca de Barberà i a l'Alt Camp.