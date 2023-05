Detenen sis persones al Baix Camp i desmantellen una gran plantació de marihuana

Elsvan detenir el passat dimarts, 9 de maig, sis homes, d'entre 19 i 25 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. La investigació es va iniciar fa dues setmanes arran d'unes informacions que apuntaven que en un terreny disseminat, proper a, hi havia unade grans dimensions.Un cop fetes les comprovacions policials, el passat dimarts van aconseguir localitzar la plantació exterior ambde diferents mides. Al lloc també es va localitzar diversa infraestructura pel conreu així com mànegues d'aigua, generadors elèctrics i 15 dipòsits d'aigua repartits per tota la plantació.Durant el transcurs de la intervenció, els Mossos d'Esquadra van detenir in fraganti cinc homes responsables del cultiu i un sisè que conduïa una retroexcavadora i era l'encarregat de l'adequació del terreny. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.Dels sis detinguts, cinc d'ells passaran en les properes hores a disposició judicial davant del, i el sisè va quedar en llibertat després de declarar en seu policial a l'espera de ser requerit per l'autoritat judicial.