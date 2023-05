Enxampat a Bonavista un home buidant el seu pis abocant les deixalles al carrer

Falten mig miler de contenidors

La, en col·laboració amb el departament de Neteja Pública, ha aconseguit localitzar i multar l'autor d'un abocament de mobles, bosses de la brossa i altres materials al mig del carrer.Els fets van ocórrer dijous 4 de maig al barri dei un cop feta la investigació s'ha pogut identificar i localitzar l'autor dels fets. L'autor ha resultat ser el propietari d'un pis proper que, per un, actualment l'estava buidant, però sense complir cap normativa establerta en quan a l'ordenança municipal ni la llei de residus.L'autor, que va reconèixer els fets, pot arribar a pagar fins a 4.001 euros de sanció. Des de principis d'any fins a mitjans d'abril, s'han interposat un total de. D'una banda, 33 sancions per incompliment de la Llei de residus, amb imports que van dels 1.000 als 4.001 euros. I de l'altra, 181 sancions per l'incompliment de l', 31 per realitzar qualsevol modalitat de publicitat sense autorització municipal i 147 per llençar o abandonar a l'espai públic qualsevol tipus de residu.L'any 2022 es va imposar 452 sancions. D'una banda, 58 sancions per incompliment de la Llei de residus i de l'altra, 394 sancions per incompliment de l'Ordenança de Convivència ciutadana, la majoria per abandonament en espais públics de qualsevol tipus de residu que hauria de ser lliurat al servei de voluminosos (262); també pel fet de realitzar qualsevol modalitat de publicitat sense autorització municipal (100); 29 per dipositar la brossa o les escombraries fora dels contenidors i 3 per dipositar la brossa o les deixalles en el contenidor de recollida selectiva diferent al què correspongui per raó de la seva matèria.Segons ha avançat el Diari de Tarragona, l'empresa Fomento de Contrataciones y Contratas (FCC), adjudicatària del servei de recollida de residus i neteja viària, hauria incomplert el contracte en la instal·lació de 540 contenidors. Aquesta informació és resultat d'un informe dels serveis tècnics del passat 15 de març, és a dir, un mes i mig abans que finalitzés el termini vigent de la contractació -ara prorrogat fins a la nova adjudicació-.Es tracta d'un 16,4% del total de contenidors que hi hauria d'haver a la ciutat, el cost dels quals el govern municipal calcula en més de 400.000 euros, que el consistori hauria pagat sense obtenir res a canvi. L'empresa, FCC, assegura que es van posar a disposició però que per diverses casuístiques -falta d'espai, queixes veïnals o inseguretat del trànsit- finalment es va decidir no desplegar-los. Si en acabar-se la pròrroga aquests contenidors no s'acaben instal·lant, l'Ajuntament té previst descomptar-ho del servei executat en aquesta segona fase del servei.