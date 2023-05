El Ministeri per la Transició Energètica regenerarà la platja d'Altafulla amb 20.000 metres cúbics de sorra

El Servei Provincial de Costes delté previst regenerar la platja d'aquests pròxims dies del mes de maig ambde sorra i un termini d'execució d'un mes aproximadament. Es tracta d'una actuació d'emergència i els treballs comencen el dia 15 de maig. La mesura es porta a terme amb el compromís delde fer-se càrrec de possibles regeneracions posteriors a partir de finals d'aquest estiu. Es tracta d'una aportació temporal de transició fins que no es portin a terme les mesures estructurals d'estabilització de la platja.Segons el Ministeri de Transició Ecològica, els ports de Torredembarra i de Roda de Berà tenen l'obligació, per concessió, de transvasar la sorra acumulada al nord de les seves instal·lacions, a les platges del sud que el Servei de Costes determini. El ministeri apunta que els dos ports han estat incomplint des de fa anys aquesta obligació.El passat mes de gener es va requerir formalment als dos ports, a través de Ports de la Generalitat, que és l'òrgan que atorga les concessions portuàries, a què executessin els transvasaments. Mentre el Port de Torredembarra ha contestat dient que sí que farà les aportacions demanades a partir de després de l'estiu, el Port de Roda de Berà no reconeix l'obligació de fer el transvasament.