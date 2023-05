Aturem Hard Rock anuncia una nova manifestació al juny

Laha convocat una manifestació per al pròximper tornar a mostrar el seu rebuig al projecte. La protesta es farà tres dies abans de laon previsiblement s'aprovarà el(PDU) que ha de permetre desencallar el complex. L'acord de pressupostos entreestableix que l'aprovació del PDU s'ha de fer en el primer semestre d'enguany.El portaveu del col·lectiu,, ha dit que el Departament d'Acció Climàtica encara no ha emès l'informe favorable per corregir "les deficiències" del pla i ha apuntat que encara falten cinc o sis informes sectorials. Aquest dimecres, han anunciat la mobilització que faran amb entitats del territori.La manifestació arrencarà a les dotze del migdia des del passeig de les Palmeres de Tarragona i es dirigirà cap a la part Baixa de la ciutat per culminar-la davant de l'edifici on se celebren les comissions d'urbanisme del Camp de Tarragona. Amb el lema 'Defensem la terra, llaurem el futur', la plataforma s'uneix amb altres organitzacions d'arreu del país per defensar un "model econòmic totalment diferent" respecte al que representa el projecte de Hard Rock.El portaveu de la plataforma ha recordat que en els acords de pressupostos d'aquest any, ERC i PSC van acordar aprovar el PDU en els primers sis mesos de 2023. Per la qual cosa, si es compleix, la seva aprovació s'hauria de fer en la pròxima comissió prevista per al 21 de juny. Segons Redón, en l'odre del dia de la comissió d'aquest dimecres no consta l'aprovació del pla urbanístic. "Per tant, seria just després de les municipals, ara mateix sembla que ningú es vol mullar", ha etzibat.Pel que fa a l'informe desfavorable del Departament d'Acció Climàtica, que indicava que el PDU no complia amb els requisits mínims ambientals, Redón ha explicat que no han rebut cap "informació contrària" que els indiqui que s'han resolt les "exigències" del Departament. "Encara falten cinc o sis informes sectorials per aprovar aquest PDU", ha afegit.Alhora, ha destacat que fa uns mesos van fer públic que el promotor del projecte figura als 'papers paradise'. "James F. Allen, la persona amb qui ha estat negociant el Govern, és un defraudador fiscal, a més, estem trobant moltíssima informació tant de la llicència del casino com del mateix PDU que compromet la Generalitat", ha assenyalat. Per tot plegat, des de la plataforma asseguren que aconseguiran aturar el projecte a través de la mobilització "popular" i la feina que fan des de l'entitat i els moviments socials.