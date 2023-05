Queden vacants dues places de MIR de metge de família a les comarques tarragonines

Diferències segones les unitats docents

El vicesecretari general del sindicat Metges de Catalunya,, veu un "fracàs" de la política del Govern per retenir i captar talent que no s'hagin ocupat, dues de les quals a Tarragona, tot i l'de la conselleria per als residents de primer any. En declaracions a l'ACN, Arribas avisa que Catalunya ha perdut "potència" com a referent en formació i que les condicions laborals posteriors no són "gens atractives".El vocal de comunicació de la societat científica CAMFiC,, també demana "millorar les condicions de treball" i adverteix de les dificultats per al relleu generacional de la generació del baby-boom. 15 de les places vacants són a les comarques centrals.L'especialitat de Medicina de Famíliadesprés que es tanqués la convocatòria per a la formació especialitzada (MIR), amb 202 sense ocupar de les 2.455 ofertes a l'estat espanyol (92%). Això sí, és l'especialitat amb més places (28,7% d'un total de 8.550) i aquest any s'havien incrementat. A Catalunya, no se n'han ocupat 36 de 326 professionals que s'han incentivat en formació especialitzada, informa el Departament de Salut.Aquesta situació ha portat el Ministeri de Sanitat a obrir una, a la qual poden optar els aspirants que no obtinguessin plaça en el procés ordinari i els que no tinguin autorització per residir a l'estat espanyol. Aquesta convocatòria es tancarà aquest dijous i després també caldrà esperar a possibles renúncies per tenir la foto final dels MIR d'aquest any.El vicesecretari general del sindicat majoritari entre els metges creu que Catalunya, que tradicionalment ha estat un referent en formació i docència, ha perdut "atractiu" i que ja no forma part de les "grans lligues de retenció de talent" i afegeix que les condicions laborals amb què es trobaran els futurs metges de família no són atractives.Per la seva banda, el vocal de comunicació de la(CAMFiC) diu a l'ACN que "no és una bona notícia" que hagin quedat vacants places MIR de l'especialitat ja que és "una de les més deficitàries" i comparteix que, si bé la formació és "excel·lent", aquest bon nom està perdent pes.Mestres recalca que es necessiten unes condicions laborals "competitives" respecte a altres comunitats i països i adverteix que altres estats, com Alemanya, atrauen futurs residents, amb millors salaris i condicions formatives, una situació que també destaca el vicesecretari general del sindicat Metges de Catalunya.El vocal de comunicació de la CAMFiC observa que les especialitats generalistes, com pot ser Medicina de Família, tenen més dificultats per adjudicar les places mentre que les anomenades especialitats focals, molt concretes, "estan més de moda".Aquest metge de família insisteix que cal "millorar les condicions de treball", també per "evitar el que pot ser un desastre" en els propers anys, el recanvi generacional dels metges que es jubilaran en els propers cinc anys. En aquest sentit, demana mesures immediates per pal·liar el dèficit de professionals tenint en compte que el gruix de resultats no es veurà fins d'aquí a uns anys.Mestres proposa millorar els horaris; reduir la burocràcia; atendre els pacients amb temps "adequats" i coordinar l'atenció sanitària des de la primària, entre altres. "De vegades quan parles amb futurs MIR et duen que volen ser feliços. Evidentment volen guanyar-se la vida i tenir sous més competitius, però sobretot volen ser feliços", destaca.Per la seva banda, Arribas, també metge de família, coincideix a demanar una reducció de la càrrega laboral; una bona cartera de serveis global i territorial i millors condicions laborals, tant salarials com formatives i més possibilitats de fer investigació i docència.El vocal de comunicació de la CAMFiC assenyala que l'incentiu econòmic que el Departament de Salut ofereix per als R1 de Medicina de Família "pot ser útil", sobretot tenint en compte que és més car viure a Catalunya que a altres comunitats autònomes, mentre que el de Metges de Catalunya el veu una mesura "insuficient".Des del maig de l'any passat, els nous residents R1 de Medicina de Família que s'incorporen a Catalunya reben cada any entre 5.000 i 9.000 euros en total, en funció d'on es troba ubicada la unitat docent: 5.000 euros a l'àrea metropolitana de Barcelona; 7.000 a la resta de les comarques de Barcelona i 9.000 a la resta de Catalunya.De les 36 places vacants, 15 són a la Catalunya Central. Arribas lamenta que no és la primera vegada que no s'ocupen places d'aquesta unitat docent i critica els responsables polítics per no haver solucionat els problemes que els futurs residents hagin pogut manifestar per triar-la.En aquest sentit, recalca que exercir l'especialitat entre la ciutat i les zones rurals és una "oportunitat" per al professional per vincular-se amb les famílies i ser un referent en la comunitat. "Quan es malbarata poder aprofitar un lloc com la Catalunya Central per ensenyar el que és la Medicina de Família és que els governants no tenen clar què som", afirma aquest metge de família.Les altres places vacants han quedat a la regió metropolitana nord (8); a les comarques de Girona (5) i l'Empordà (5); a les de Tarragona (2) i Lleida (1).