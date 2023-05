Instal·len al port de Torredembarra els últims biòtops de la primera muntanya marina construïda amb carbonat càlcic

Quinze anys de treballs

Elcompta amb la primera muntanya marina construïda ambdel món. Es tracta d'una estructura de 100 metres de diàmetre, 20 metres d'alçada i amb un volum de 35.000 metres cúbics. Aquest dimarts s'han instal·lat els últims dels deu, amb què s'abalisarà la zona. L'estructura està composta per 40.000 tones de carbonat càlcic, un producte que els diferencia de la resta i que s'ha extret de la pedrera de(Baix Penedès). El projecte pretén contribuir a la conservació delal mateix temps que esdevé un parc subaquàtic. La previsió és que els treballs – amb una- finalitzin al juny i l'estructura es pugui obrir al públic.Aquesta muntanya marina pionera, que ocupa una superfície superior a la d'un camp de futbol, s'ha instal·lat a dos quilòmetres de distància de la costa. L'estructura estarà envoltada per deu biòtops que serviran per abalisar la zona i d'on sortiran un conjunt de boies de fondeig per tal que les embarcacions puguin amarrar-se. D'aquesta manera, "s'evitarà que tirin l'àncora i malmetin l'escull", tal com ha detallat un dels fundadors del projecte i director de l'empresa Natural Art Reef, Miquel Rota.El Grup BMW ha estat l'encarregat d'aportar aquesta desena de biòtops. Ho ha fet en el marc de la seva iniciativa 'Retornar al mar, el que és del mar', amb què l'empresa automobilística vol "contribuir a la conservació del Mediterrani", segons ha explicat la directora de comunicació i relacions institucionals de BMW a Espanya, Pilar García. "Aquest mar s'està enfrontant a les conseqüències del canvi climàtic, la seva temperatura està augmentant un 20% més ràpid que la mitjana anual en altres mars", ha explicat García, qui també ha subratllat que el Mediterrani també ha de fer front a "a la sobrepesca i sobrepoblació de les zones costaneres".Per la seva banda, el director del Port de Torredembarra, Oriol Milà, qui també és oceanògraf i cofundador del projecte, ha assegurat que tot i que "la primera idea va ser purament ambiental", amb el pas del temps també s'ha hagut de pensar en un projecte paral·lel que serveixi per mantenir l'estructura. "Per aquest motiu, també s'ha convertit en un parc subaquàtic, on el sector del busseig també podrà gaudir d'una estructura que serà infinita", ha subratllat Milà.A més, el director del Port de Torredembarra ha assegurat que són diverses les entitats científiques que ja han mostrat el seu interès envers el projecte per saber "com afectaran aquest tipus de substrats" i així poder "traslladar la idea en altres punts on estan patint biodegradacions a conseqüència de l'afectació entròpica". "És la infraestructura marina que ens permetrà custodiar millor el nostre fons marí i alhora gaudir d'ell", ha finalitzat Milà.Oriol Milà i Miquel Rota han estat treballant en aquesta estructura marina des de fa quinze anys. Un "somni que s'ha convertit en realitat", des que el passat mes de desembre es van començar a col·locar el conjunt de roques que configuren la muntanya marina. Entre aquest dimarts i dimecres es col·locaran la desena de biòtops que envoltaran l'estructura i s'espera que al juny pugui obrir-se al públic com a parc aquàtic.La iniciativa també ha comptat amb la col·laboració de diverses institucions i administracions locals com l'Ajuntament de Torredembarra, la confraria de pescadors, la capitania marítima, l'agència de busseig PADI; empreses privades com el Grup BMW, així com diverses organitzacions mediambientals i de recerca.