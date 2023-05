Identifiquen les variants genètiques que incrementen el risc de tenir TDAH i redueixen l'esperança de vida

Estudis epidemiològics previs ja havien relacionat el) amb una esperança de vida menor. De fet, laés fins a cinc vegades més elevada que la de les persones sense TDAH - també pels comportaments de risc i els mals hàbits que sovint presenten les persones amb el trastorn -. Un estudi liderat per l'(IISPV), el(VHIR), l', eli la(URV) ha identificat, per primera vegada, la base genètica d'aquesta correlació, dinous regions genètiques que s'associen al trastorn i a una menor esperança de vida al mateix temps.Entre els gens identificats destaca el, que té un paper essencial en el manteniment dels, les regions dels cromosomes implicades amb la longevitat, i està relacionat en altres trets psiquiàtrics i trastorns metabòlics que apareixen sovint en pacients amb TDAH. Els autors també han identificat els gens, prèviament relacionats amb altres trastorns psiquiàtrics com l'esquizofrènia, o els gens, amb un paper rellevant en el control de diferents funcions cerebrals.El risc de mort prematura també depèn de l'edat del diagnòstic del TDAH. Els individus diagnosticats en l'edat adulta tenen més risc que les persones diagnosticades durant la infància o l'adolescència.Els investigadors han combinat resultats de dos estudis d'associació de genoma complet i van analitzar dades genètiques de 19.099 pacients amb TDAH i de 34.194 persones sense. Per analitzar l'esperança de vida van utilitzar dades del voltant d'un milió de persones. El treball de recerca ha estat publicat a la revista