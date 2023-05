​Unió de Pagesos reclama utilitzar l'aigua de la depuradora de Reus per afrontar la sequera al Camp de Tarragona

Més d'una seixantena de tractors han participat aquest dimarts en laorganitzada peralper reclamar solucions urgents per afrontar la sequera. Els pagesos reclamen fer servir l'per regar els cultius. Els avellaners i les oliveres són els més afectats per la manca d'aigua alsi als rius, com el Francolí."Podríem reutilitzar l'aigua de la depurada de Reus per salvar les 4.000 hectàrees d'avellaners que si no reguem es moriran", ha dit, responsable de Joves de la Permanent Nacional del sindicat. Davant de la subdelegació del govern espanyol, han llençat ous, peces d'ordinadors i han fet un foc, on hi han abocats fems.