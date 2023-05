Andreu busca revalidar l'alcaldia de Montblanc amb un nou partit i un escenari molt fragmentat

Montblanc Progressa, el nou partit d'Andreu

Junts i ERC aspiren a arrabassar l'alcaldia

El PSC confia que la feina feta al govern es reflecteixi a les urnes

L'habitatge, la principal problemàtica

, alcalde dedes de 2007, busca revalidar el càrrec aquest 28-M al capdavant d'un partit de nova creació,(MP), després de trencar la seva històrica vinculació amb. Integrant de la, Andreu va estripar aquest mandat el carnet per desavinences amb la cúpula del partit. Això va suposar el trencament de l'equip de govern i que el batlle hagi governat en minoria. Tant Junts com ERC comparteixen línia vermella i rebutgen pactar amb Andreu. A banda de MP,i ERC, també concorreran les pròximes eleccions el PSC i. Els alcaldables consideren que les majories absolutes són cosa del passat i pronostiquen uns resultats que mostraran la fragmentació política a la vil·la.En els comicis del 26-M de 2019, Josep Andreu va obtenir set dels tretze regidors en joc sota les sigles d'(ACM), formació vinculada a ERC. Amb aquella nova majoria absoluta, va revalidar l'alcaldia per quarta vegada consecutiva. A principis de mandat, Andreu va haver d'afrontar els greus danys derivats dels aiguats de l'octubre de 2019, que van deixar una imatge devastadora a la. Entre les afectacions més rellevants destaquen la reconstrucció de l'emblemàtic, estructura medieval datada del, o el pont de Boloví.Ara bé, un dels moments més crítics d'aquesta legislatura ha estat el trencament de l'equip de govern després que el batlle es fes militant de la Crida, moviment liderat per l'expresident. De fet, es va donar de baixa del partit el 12 de febrer de 2020 després de 30 anys de militància. A l'abril de l'any següent, quatre dels seus exregidors van formar grup propi d'ERC i el juliol del mateix any van marxar del govern municipal, formalitzant així la ruptura. Des de llavors, Andreu ha governat amb minoria, amb quatre regidors no adscrits i amb el socialistaDesprés de la ruptura del grup, Josep Andreu ha optat per constituir un nou partit, Montblanc Progressa (MP).- secretari municipal fins poc després de l'anunci de la llista electoral -,, així com els actuals regidors, acompanyen a Andreu en les primeres posicions de la candidatura. Amb aquest equip, el batlle vol tornar a aconseguir l'alcaldia i també la majoria absoluta que ha revalidat des del 2007.La nova formació vol donar continuat als projectes engegats durant aquest mandat, com per exemple, la construcció del polígon industrial de(Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques). En aquesta nova àrea s'ubicarà el segon centre logístic de Bon Preu a Catalunya. Així mateix, Andreu treu pit i remarca que té el suport de l'expresident Puigdemont i de membres de Junts com Jordi Turull. Afirma que està obert a tots els pactes, tot i que celebra que des de Junts per Montblanc taquin la porta a negociar amb ell.Marc Vinya encapçala la candidatura de Junts per Montblanc per segona vegada. L'any 2015 es va presentar de número dos. L'alcaldable ja havia ocupat un càrrec polític anteriorment, ja que del 1999 al 2011 va ser regidor a Prat del Comte (Terra Alta). En les passades eleccions, la formació va millorar els seus resultats i va passar de dos a cinc regidors, assolint més de 1.350 vots. En aquests comicis, fa tàndem amb Raquel Huguet, amb qui comparteix lideratge, seguits per Gerard Ferré i Maria Cristina Molina en tercera i quarta posició.El seu projecte es basa en la millora dels serveis del municipi i en les persones. La seva voluntat és recuperar el centre de dia, construir un hospital lleuger com el de Cambrils, crear equipaments culturals per a les entitats o promoure bons comercials per incentivar el comerç local - com ja han fet Tarragona, Tortosa o Reus -. Per a Vinya, la prioritat són les persones i no els turistes. Quant als pactes, el cap de llista de Junts té claríssim el veto a la nova formació d'Andreu i defensa que no són la "marca blanca" de Montblanc Progressa. En canvi, es mostra obert a confrontar programes i pactar amb la resta de partits.Pel que fa a ERC, Oriol Pallissó és el cap de llista. Es presenta per primera vegada com a alcaldable, tot i que ha estat regidor des del 2015 i, des de fa mig any, també és diputat al Parlament de Catalunya. Entre el seu equip s'hi apleguen Carme Pallàs i Judit Pere Cantó, regidores en aquest mandat. Els republicans centren la campanya en els eixos d'arrelament, benestar i la transparència i participació de la ciutadania. Construir una nova llar d'infants -perquè l'actual ha quedat petita-, asfaltar carrers o crear un centre cultural per a totes les entitats, són algunes de les seves propostes.El republicà que va ser company d'Andreu i regidor en els passats mandats és escèptic amb la projecció de nous habitatges a conseqüència de la instal·lació del centre logístic de Bon Preu al municipi. Per Pallissó, l'obertura del túnel del coll de Lilla sí que suposarà un canvi de paradigma per a la vil·la. Confia plenament que poden esdevenir la força guanyadora de la nit electoral i, així impulsar un canvi d'era a la vil·la, el qual no passa per pactar amb el nou partit de l'alcalde. De fet, subratlla que el pacte és impossible després del trencament com a grup.Juanma Cabello torna a liderar el PSC i es presenta per segona vegada com a cap de llista. En les eleccions de fa quatre anys, els socialistes van ser la tercera força i van aconseguir un regidor que els va permetre retornar al consistori. Ara, després d'entrar a formar part del govern municipal, confia que la feina feta durant aquest darrer any i mig hagi servit per posicionar el partit i els permeti obtenir uns bons resultats electorals. L'acompanyen en les primeres posicions de la candidatura Juan Molina, que repeteix de número dos, Raquel Castro i Adela Pardo.Entre les seves propostes destaquen millorar la qualitat de vida dels montblanquins a través de la creació d'un local per al jovent, la projecció d'un carril bici per millorar la mobilitat del municipi, el trasllat de l'estació d'autobusos cap a una zona més cèntrica o bé la construcció d'una piscina coberta. El socialista també considera rellevant l'obertura del túnel de Lila i el projecte industrial de CIMALSA. A diferència d'altres candidats, Cabello afirma que no té línies vermelles i que negociarà amb tots els partits, ja que tant al consistori com al Consell Comarcal de la Conca de Barberà treballa colze a colze amb les formacions d'Andreu i ERC, respectivament.Finalment, Despertem poble!- FIC també concorre als comicis del 28-M. Fa quatre anys, la FIC va obtenir 179 vots, però va perdre la representació que havia assolit durant la nit electoral després que es resolgués una errada feta en una mesa electoral durant el recompte. El cap de llista, Ramon de Domingo Iborra, explica que es presenten perquè estan cansats dels polítics que no fan res per a la gent i, per això, sosté que la seva candidatura està conformada per divuit persones procedents de les associacions locals.Tots els partits coincideixen que la manca d'habitatge al municipi és una de les principals problemàtiques a resoldre. La majoria de les formacions proposen obrir línies d'ajudes per rehabilitar els habitatges al nucli antic i es mostren preocupats pels elevats preus del mercat immobiliari tant pel que fa als preus de lloguer com als de venda. Per exemple, Junts proposa buscar aliances amb l'INCASOL per construir parc públic i ERC aposta per incentivar el lloguer de les 600 cases desocupades al centre. A banda, i a excepció d'Andreu, pràcticament tots els alcaldables consideren que s'han gastat massa recursos en la conservació del patrimoni en els darrers anys i afirmen que no hi destinaran més diners.