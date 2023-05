Viñuales aposta pel Ponent Verd per completar la cohesió dels barris de Ponent

El candidat socialista a l’alcaldia de Tarragona,, ha presentat la seva aposta per "completar la cohesió dels barris de Ponent", el. L’alcaldable delafirma que aquesta iniciativa té l’objectiu de connectar els barris deamb la dignificació de l’i la creació d’una nova zona verda entre l’i el carrer Riu Llobregat.Viñuales explica que l’avinguda, la qual uneix els dos grans nuclis de Ponent, "es transformarà en un vial amb més espai per a vianants i per a bicis, que acabi de connectar el carril bici existent al costat de l’Anella".A banda d’aquesta reforma, el descampat que hi ha entre l’Anella i el carrer Riu Llobregat es convertirà en uni un noude la ciutat, que serveixi per unir al 100% Campclar i Bonavista: “Amb el Ponent Verd, la urbanització deli l’Anella Mediterrània, tindrem tota aquesta zona dignificada. Aquest projecte ha de ser un revulsiu per a uns barris que han patit un fort abandonament aquests quatre últims anys”.Perquè sigui una realitat, les i els socialistes detallen que el finançament s’aconseguirà amb la urbanització d’un petit espai per uns pocs blocs de pisos: “Volem replicar el model d’èxit de la, que va suposar un canvi complet per a la vida social dels veïns i veïnes de Campclar”.