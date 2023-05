La URV reprèn el programa formatiu i cultural Study Abroad per a estudiants internacionals després de la pandèmia

Setze estudiants de la United University de l’i divuit més de la Western University desón els primers grups d’estudiants internacionals que es formen presencialment a la(URV) a través del programadesprés de la pandèmia. Es tracta d’un programa de ladirigit a públic internacional, que consisteix en una estada a la Universitat que inclou diferents tipus d’activitats formatives, com classes, seminaris, tallers i visites tècniques relacionades amb la temàtica del curs, a més sortides culturals al territori i algunes classes d’espanyol per a principiants.Els estudiants de la United University de l’Índia han participat en un programa de formació en intel·ligència artificial que ha impartit l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la URV durant dues setmanes. El, que s’ha impartit en, els ha proporcionat una visió general sobre l’aplicació de la intel·ligència artificial, la visió artificial, el reconeixement de patrons i l’aprenentatge automàtic, entre d’altres.Els estudiants de la Western University del Canadà seran a la URVseguint un programa sobre les habilitats interdisciplinàries necessàries per als enginyers, a més de familiaritzar-se amb la indústria local.Els estudiants internacionals que participen als cursos de l’Study Abroad també fan un curs breu de castellà per a principiants; visites als espais culturals del territori, com ara les obres arquitectòniques romanes o el monestir de Poblet; activitats nàutiques, i la visita al celler experimental de la Facultat d’Enologia de la URV.La United University i la Western University, que s’integren al programa Study Abroad per primer cop, se sumen a universitats americanes com la James Madison University o la Northeastern University, que reprendran les estades a la URV aquest 2023.