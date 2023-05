L'empresa mediambiental Escurçó denuncia assetjament i intrusisme en el servei de vigilància de tres reserves marines

L'empresa de seguretat, amb seu a(Baix Camp), ha denunciat haver patit assetjament i intrusisme laboral, des que el 2021 va guanyar el concurs públic per a la vigilància de diverses reserves marines de l'estat espanyol.El seu gerent,, ha carregat contra l'empresa pública, qui hauria continuat portant el servei de vigilància en aquestes zones, malgrat que una sentència li ho hauria prohibit fa quatre anys. Segons Olivella, el conjunt de denúncies interposades contra l'empresa pública haurien propiciat que el Ministeri hagi finalitzat el contracte amb l'Escurçó "sense avís previ". Olivella ha assegurat que ja ha presentat un contenciós administratiu.La "manca" de vigilància a les reserves marines de La Palma i la Graciosa a les Illes Canàries, així com a la Cala Ratjada de Mallorca podria comportar un augment de la pesca furtiva, segons ha lamentat Olivella. De fet, el gerent de l'empresa mont-rogenca ha denunciat que aquesta ha estat una pràctica habitual durant els anys que Tragsatec realitzava el servei de vigilància. Assegura tenir un document firmat per un pescador furtiu, en què es detalla que familiars dels treballadors de l'empresa pública els passaven la ubicació de la patrulla per tal de "facilitar-los la fugida".L'adquisició d'aquest document hauria acabat amb l'agressió d'un treballador de l'Escurçó a les Illes Canàries. Segons Juan Manuel Olivella, tres treballadors de Tragsatec l'haurien acorralat i li haurien trencat una cama. Una agressió que el gerent ja hauria portat als jutjats i que se suma a les més de 90 denúncies que la societat hauria interposat contra l'empresa privada en els últims dos anys.Olivella ha anunciat que continuarà denunciant les que considera que són "injustícies i il·legalitats" per part de Tragsatec i el Ministeri fins a revertir la situació. De moment, l'empresa mont-rogenca manté els seus serveis de vigilància a les reserves marines del Vendrell (Tarragonès), de les Illes Columbretes (València) i al cap de Palos (Múrcia).