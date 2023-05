El cas Parc Central es jutjarà finalment al 2024

Tal com ha avançat el Diari de Tarragona, elarribarà a judici el. És un fet destacable, donat que aquesta causa judicial, que investiga l'operació urbanística que va propiciar la instal·lació del centre comercial del centre de Tarragona, estava aturada des de feia anys.L'any 1994, és a dir, tres anys abans de l'obertura, ja es va obrir una causa judicial contra una presumpta operació especulativa amb els terrenys que ocupa actualment el Parc Central. La justícia va estar investigant fins l'any 2012 lade la compra d'aquest espai en aquells moments als afores del centre de la ciutat. Aquesta zona, a més, acollia unade l'època romana amb més de 200 difunts.Un entramat d'empreses amb seu ens'hauria beneficiat presumptament d'aquesta transacció econòmica i de la requalificació dels terrenys aprovada a través del nou Pla General, de l'any 1995. En total,han assumit en tots aquests anys una causa que. Fins i tot dos dels nou investigats han mort en aquest interval de temps.La causa acumulai entre els investigats hi ha l'exregidor d'Urbanisme de Tarragona(CiU), els directius de l'empresa, de la, advocats i responsables d'(grup Eroski).Tot i tractar-se d'un presumpte cas de, la dilació temporal ha fet rebaixar les penes demanades, ara mateix fixades en 4 mesos d'arrest i 8 anys d'inhabilitació per a la major part d'investigats. Això sí, les indemnitzacions són importants: d'entre 1,8 i 2,4 milions d'euros per presumpta prevaricació, tràfic d'influències i negociacions prohibides.