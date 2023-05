La FIM de Vila‑seca tanca la 19a edició i es reivindica com a referent en la descoberta de música emergent i familiar

La(FIM) ha tancat aquest diumenge la 19a edició després de quatre dies d'activitat i es reivindica com a referent en la descoberta de nous talents de l'escena musical. El festival, com és habitual, ha combinat el vessant professional amb una programació musical "arriscada i eclèctica".En aquesta ocasió s'ha registrat rècord de professionals del sector, amb 560 assistents acreditats, el que suposa un 35% que l'any passat. Així, s'han fet més de 280 reunions ràpides o speedmeetings i 36 mentories a artistes emergents, a més d'altres activitats professionals. Sota el lema 'On tot comença', el festival ha aplegat uns 9.000 espectadors en més de mig centenar de concerts per a tots els públics.