Clam ciclista a Cornudella de Montsant per exigir justícia pels accidents viaris

Presó provisional comunicada i sense fiança

Unes 300 persones, entrei vianants, s'han concentrat aquest diumenge aper homenatjar l'home de 61 anys que va serdissabte passat per un conductor begut que va fugir. En aquest context, laexigeix l'agilització de la justícia per mitigar "el patiment de les famílies" i l'enduriment de les penes en accidents viaris en què els infractors no socorrin la víctima.El club ciclista del poble ha fet unafins al punt quilomètric 44,4 de la C-242, on es va produir el sinistre. Allí s'ha fet un minut de silenci i s'ha dipositat un ram de flors als peus d'una bicicleta blanca que recorda el ciclista. El conductor és a presó provisional sense fiança.L'homenatge al ciclista envestit la setmana passada a la, al seu pas per Cornudella de Montsant (), ha començat amb la lectura de diversos manifests per part d'integrants del col·lectiu ciclista. Més enllà de recordar la víctima, també s'ha demanat el reforç dels controls policials a les carreteres prioratines en cap de setmana, amb l'objectiu de reduir la xifra de sinistres provocats perL'enduriment de les penes per als infractors que no socorrin les víctimes és una de les peticions que s'han repetit al llarg de la jornada., membre de la Federació Catalana de Ciclisme i responsable de la comissió de seguretat i mobilitat de l'entitat, ha reclamat una "mà dura" a l'hora d'aplicar les lleis en aquests casos, a més de l'acceleració dels processos judicials. "Cal que s'agilitzin els judicis, que són un trauma per a les famílies i s'allarguen dos, tres o quatre anys. S'ha de ser més contundent a l'hora d'aplicar el reglament, perquè és intolerable que individus d'aquest tipus estiguin pel carrer quan la família ho està passant molt malament", ha subratllat.En aquesta línia, Bigas ha aplaudit les decisions judicials recents en casos com els de l'atropellament de ciclistes a Rubí i Terrassa, en què es va decretar la presó provisional per als responsables dels sinistres. En el cas concret de l'accident mortal de Cornudella de Montsant, Bigas ha lamentat que la prova d'alcoholèmia positiva pugui ser un atenuant a l'hora de dictar sentència. El president del club ciclista del poble, Sergi Rocamora, ha afirmat que "encara hi ha camí per recórrer" en l'actualització del Codi Penal per endurir les penes per aquests infractors.Pel que fa al conductor ebri que va envestir el ciclista de 61 anys a la carretera C-242 i va fugir, el Jutjat de guàrdia de Falset li va decretar presó provisional comunicada i sense fiança després que declarés i només respongués a la seva representació processal. La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència, omissió del deure de socors i conducció sota els efectes de l'alcohol.