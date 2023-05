El Port buida les fonts del Serrallo i el Moll de Costa per la sequera de manera indefinida

Nova mesura per estalviar aigua, en ple context de. Elha decidit no reomplir d'aigua les fonts tant del passeig delcom deldesprés de detectar-hi la presència d'algues, per les altes temperatures i haver de buidar-les.L'anunci del Port concretament parla d'un termini indefinit: "Fins que la situació actual de sequera no reverteixi". A la pràctica, això voldrà dir que no hi haurà brolladors il·luminats tal com és habitual, almenys, durant bona part de l'estiu.