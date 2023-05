Carles Pellicer no es pot acomiadar en el seu darrer plenari com alcalde per una protesta al saló de plens

Sense discurs de comiat

Gairebé 30 anys a l'ajuntament

s'havia acomiadar aquest divendres al matí en el seu darrer ple després de dotze anys ocupant l'alcaldia de Reus, però una protesta dels treballadors i usuaris de, dues associacions que atenen persones drogodependents a la ciutat, ha provocat que el batlle hagi finalitzat el plenari de manera precipitada.En el torn de precs i preguntes, el PSC i la CUP han preguntat al govern la seva posició sobre la. Una trentena d'assistents han desplegat pancartes. Mentre responia el regidor de Salut,, s'han escoltat crits contra el govern municipal i Pellicer ha aixecat la sessió sense haver acabat la intervenció.El prec també reclamava unes millores de les condicions laborals dels treballadors de La Illeta, lligats al servei municipal contra la drogodependència. Subirats ha defensat la feina de les dues entitats: "és lloable i referencial". També ha assegurat que estan treballant per "reorganitzar" l'ajuda municipal i ha reconegut la tasca de la cap del Servei d'Addiccions i Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Reus.Subirats, però, no ha volgut valorar el cessament: "no ens toca a nosaltres valorar la política organitzativa d'una altra entitat". En la mateixa línia s'ha referit l'alcalde dirigint-se als manifestants: "Venen a protestar per una qüestió de l'hospital, no de l'ajuntament".Amb tot, Pellicer duia el discurs de comiat escrit de casa per dir adéu a l'Ajuntament de Reus després de dotze anys com alcalde i gairebé 30 dedicats a la política municipal, però no l'ha pogut dir. Després de cridar l'atenció diverses vegades al públic assistent que estava escridassant el regidor, l'alcalde ha posat punt final a la sessió visiblement molest. Un cop a fora, ha parlat amb els regidors de la CUP i del PSC. Tot i que els socialistes li han demanat reprendre el ple, el batlle s'hi ha negat notablement enfadat.Un final poc esperat per a un alcalde que va arribar a l'Ajuntament de Reus el 1997 amb Convergència i Unió i va ocupar la regidoria de turisme quatre anys. Després d'un mandat fora, el 2003 va tornar-hi, com a portaveu del grup municipal de CiU quan va ser cap de l'oposició amb el tripartit encapçalat pel socialista Lluís Miquel Pérez. Finalment, el 2011 aconseguia l'alcaldia amb els vots del PP i d'Ara Reus. El 2014, trencava el pacte amb els populars pel posicionament del partit constitucionalista vers la consulta per la independència el 9N.El 2015 va tornar a guanyar les eleccions i va configurar un govern amb ERC i Ara Reus, una composició que repetiria el 2019, però amb menys marge respecte els republicans que van aconseguir un regidor menys que Junts per Reus. Després de 26 anys, el març de 2022, Pellicer anunciava que no repetiria com a candidat de Junts i uns mesos més tard, estripava el carnet del PDeCAT quan aquest partit va aliar-se amb Ara per concórrer les eleccions plegats. El seu relleu al capdavant de Junts l'ha agafat l'exsocialista Teresa Pallarès i Pellicer és a la seva llista, ocupant el darrer lloc de manera simbòlica.