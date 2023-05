La Sala Trono estrena «Tornaria a viure com si fos un llangardaix», una obra pròpia marcada pel talent tarragoní

Aposta pel talent del territori

Laestrena aquest divendres la seva última producció Tornaria a viure com si fos un llangardaix, dei dirigida per. L'obra, interpretada per, reflexiona sobre la vida i de quina manera volem viure-la. Es tracta de l'únic espectacle propi que la companyia té programat per aquest 2023, tot coincidint amb el seu vintè aniversari. La funció es desenvoluparà a la platea per "recuperar l'essència de proximitat i noves dramatúrgies que tenia la Sala Trono de la", ha detallat el seu director,. La companyia també ha aplaudit que, pràcticament, el 100% de l'equip sigui delL'actor Oriol Grau interpreta a l'Àngels, una artista retirada que es troba entre la vida i la mort. Malgrat que no li importa morir sola, ni abans d'hora, no vol marxar sense abans assegurar-se que alguna part de la seva vida ha estat viscuda amb autenticitat. De fet, aquesta és la reflexió que el director, Pau Ferran, ha volgut traslladar al públic. "La meva intenció a l'hora de fer aquesta obra era ensenyar i dir-li a la gent que podem viure com ens doni la gana", ha subratllat Ferran. Ell considera que "qualsevol manera de viure està bé".Durant la presentació de l'obra, el director de la Sala Trono, Joan Negrié, ha lamentat que el conveni s'acaba el març del 2024 i que, per ara, no tenen "cap notícia ni cap novetat sobre si es prorrogarà o continuarà". Davant d'això, Negrié ha alertat que ara per ara, la "Trono té un any de vida". La direcció manté l'esperança en les eleccions municipals del pròxim 28 de maig i espera que al nou alcalde l'interessi tot el que la sala ha aportat al panorama teatral català durant els últims 20 anys.De fet, i coincidint amb el seu aniversari, la Sala Trono també ha reivindicat el talent tarragoní. "No ens podem imaginar tot el talent que tenim a Tarragona", ha defensat Negrié. En aquest sentit, ha celebrat que la producció 'Tornaria a viure com si fos un llangardaix' aplega "professionals de casa" que s'han vist obligats a treballar fora de la ciutat pel fet, diu, que no poden desenvolupar la seva activitat al territori.L'última producció de la Trono estarà disponible al Teatre Metropol durant els pròxims 5, 6, 7, 12, 13 i 14 de maig.