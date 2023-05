Prop de quaranta platges tarragonines renoven el distintiu de Bandera Blava

(dues més que l'any passat) i 24 ports (un més) amb Bandera Blava, que reconeixen internacionalment la qualitat i serveis. Pel que fa a les platges, 28 corresponen a la demarcació de Girona, 33 a Barcelona,. I sobre els ports, n'hi ha 10 de la zona de Girona, 7 a la de Barcelona i 7 més a la de Tarragona i Terres de l'Ebre. El distintiu ha estat atorgat pel Jurat Internacional2022 de la FEE (Foundation for Environmental Education).Concretament, es tracta de platges de(Llevant i Ponent),(Segur, l'Estany Mas Mel i Calafell),(Costa Daurada i Llarga),(Muntanyans, la Paella i barri marítim),(Tamarit, la Móra, Savinosa i Arrabassada),(la Pineda),(Capellans i Llevant),(Vilafortuny, Cavet, Prat d'en Forés-El Regueral i la Llosa), i(la Punta del Riu, l'Arenal, el Torn i l'Almadrava).A més a més, a la costa ebrenca també hi ha les platges de(Calafató, Sant Jordi d'Alfama, Cala Forn i l'Alguer),(Cap Roig i les Avellanes),(Riumar),(les Delícies) i(les Cases d'Alcanar-El Marjal). Respecte al 2022, l'única que no repeteix és el Parc del Garbí, a la Ràpita.