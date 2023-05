La plaça del Fòrum de Tarragona es torna a omplir de festa amb el Vinarium

Aquest matí s’ha presentat la, una iniciativa impulsada per la Bodega Gerard i que compta amb el suport de la Conselleria de Comerç i els restauradors i comerços de la Part Alta. El conseller, promotor de l’activitat, han presentat les activitats, que es duran a terme aquest cap de setmana, tant el dissabte 6 de maig des de dos quarts de sis de la tarda fins a les 10 de la nit, com el diumenge 7 durant tot el dia, de dos quarts de 12 del migdia fins a les 4 de la tarda.Es preveuen al voltant de, amb productes i activitats de tot tipus com tasts de vins, vermuts i cerveses i degustacions gastronòmiques; així com una fideuada solidària que enguany va destinada a la, que també ha estat present a la presentació. Durant el cap de setmana hi haurà a més espectacles de màgia, a càrrec de la maga Judith Trilirí, i música amb, així com un “fotomatón” 360 graus.Des de l’organització, Gerard Esquerre ha volgut destacar que, donat l’èxit de les edicions anteriors, “Una vegada més ens hem posat d’acord els comerciants de la Part Alta per fer una festa, un espai de dinamització del barri”, mentre que el conseller Nadal ha volgut agrair “l’empenta i la iniciativa de gent com el Gerard, que ha sumat esforços per fer una festa cada vegada més completa”. En la presentació els ha acompanyat el