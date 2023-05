​L'advocacia reclama un «pacte d'estat» per evitar el «col·lapse» de la justícia

Millora de les condicions del torn d'ofici

Reivindiquen el Corredor del Mediterrani

L'advocacia catalana i l'espanyola consideren que la justícia està "a punt del col·lapse" després de la pandèmia i les vagues del sector. Per això, reclamen un "pacte d'estat" per reformar-la. Ho ha dit la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana,, en el XIII Congrés de l'Advocacia Espanyola que se celebra al centre de convencions deConfien que les futures lleis d'eficiència organitzativa, processal i digital que estan en marxa ajudin a millorar l'organització del sistema judicial. "Cal superar la lentitud", ha apuntat la presidenta del Consejo General de la Abogacía,. El congrés se centra en la cultura del pacte, Orduna també ha defensat la medicació "per descongestionar" els jutjats.Ortega ha demanat més recursos personals pel sistema judicial i ha destacat la importància de la "gestió" i "l'eficiència" d'aquests. Orduna ha expressat que "no s'ha invertit gens" en justícia i ara "s'estan recollint els fruits".Des del Consell de l'Advocacia Catalana també exigeixen "millores" en els advocats del torn d'ofici. Per exemple, volen l'actualització de l'IPC en els pagaments. Orduna ha explicat que durant la crisi econòmica de 2008, se'ls va abaixar la quantitat econòmica que perceben i amb l'increment d'enguany només han arribat a una xifra semblant a la de 2010.També demanen que es "reformin i es regulin millor" les guàrdies perquè estan "tensades". La presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana ha comentat que això es deu al fet que cada vegada hi ha més actuacions a menors i víctimes de violència masclista.Fonts del Departament de Justícia han assegurat a l'ACN que estan fent un "esforç històric" i han injectat 74.000.000 d'euros pel torn d'ofici, el que representa un 10% més respecte a l'any passat. També han recordat que s'està treballant en una comissió amb el Consell de l'Advocacia Catalana per operar de forma "més eficient", i que en aquest marc es podrien valorar "tots els aspectes que es plantegin".Durant la jornada de dijous, els Consells i Col·legis de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Múrcia, Andalusia, Ceuta i Melilla s'han adherit a un manifest per reivindicar el Corredor del Mediterrani. El text demana la "immediata execució" d'aquesta infraestructura que consideren que permetrà una "millora de la competitivitat" de les empreses.La degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, Estela Martín, un dels impulsors del text, ha insistit que poden ser el "catalitzador" perquè el Corredor tiri endavant i ha apuntat que pot tenir "efectes econòmics i socials" per aturar el despoblament i atreure més indústria a la zona.