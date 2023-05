​L'atur es redueix un 4% a l'abril a Tarragona i l'Ebre

L'ha el doble que el mes anterior, fins al 4,17%, aldurant el mes d'abril, segons les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball aquest dijous. Hi haa les llistes de desocupats que al mes de març quan el retorcés ja va ser del 2%, amb un total de 39.709 persones que no tenen feina. En comparació l'abril de 2022, el descens de l'atur a les comarques tarragonines i ebrenques és del 10,09% (4.456 aturats menys). El, amb -1.342 inscrits menys, lidera novament el descens i a molta distància de la resta de sectors de la indústria (-119), la construcció (-60) o l'agricultura (-52). 157 persones no tenien una feina anterior.En general, el nombre de contractes (19.8179 s'ha mantingut estable amb un lleuger increment del 0,49% (96) respecte al març, però la variació anual torna negativa (-23,65%). En canvi, les afiliacions a la Seguretat Social han augmentat un 3.21%, amb 10.437 de noves respecte a l'any anterior. Un increment similar s'ha registrat entre març i abril, ambal Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, un 3,59% intermensual.De les 39.709 persones a l'atur al territori, 16.165 són homes i 23.544 són dones. 2.611 aturats tenen menys de 25 anys (1.404 homes i 1.207 dones). 27.859 busquen feina al sector serveis, 1.632 a l'agricultura, 3.538 a la indústria, 3.460 a la constricció i 3.220 no han treballat prèviament.Pel que fa a les noves contractacions (19.817), 10.176 contractes han estat indefinits un 4% més que al març però un 23% menys que fa un any. Els mateixos percentatges també han descendit els contractes temporals a Tarragona i l'Ebre amb 9.641 registrats a l'abril (un 3% menys que al març i un 23% menys que el mateix període de 2022).