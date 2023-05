La Terrafira arriba al Morell aquest cap de setmana amb una trentena d'activitats

Aquest cap de setmana arriba la, una mostra d’artesania, gastronomia, comerç i entitats que omplirà el municipi. Un esdeveniment que se celebra cada dos anys i que retorna al seu format habitual després de la pandèmia i de la Terrafira de Nadal de 2021.Així, la rambla del Morell tornarà a ser l’epicentre de la mostra, al llarg de la qual s’instal·laran els estands d’. Tot plegat, en un horari que divendres anirà de 6 de la tarda a 9 del vespre, i dissabte i diumenge, de 10 del matí a 9 del vespre. El tret de sortida anirà a càrrec de l’, divendres a partir de les 7 del vespre.De fet, un dels aspectes a destacar és la gran oferta musical que s’ha programat, amb propostes diàries a l’avinguda Catalunya: divendres,; dissabte, concert familiar ambi, a la nit,; i diumenge, concert vermut ambi concert de clausura ambAl llarg dels tres dies també tindran lloc altres activitats, com ara, una ballada de gegants i capgrossos a càrrec de l’Embruix o la concentració de clàssics i motos antigues. A més a més, diversos estands oferiran tallers per a totes les persones visitants. I hi haurà també una zona gastronòmica, amb set establiments de restauració que s’instal·laran a l’avinguda Catalunya.Finalment, la Terrafira tindrà també una vessant solidària amb un recapte d’aliments que es farà a l’estand de l’Ajuntament del Morell. Així, es recolliran productes com oli, llet, conserves, pasta, arròs o productes infantils, entre altres. A canvi, les persones que col·laborin amb la causa rebran una col·lecció d’imants del municipi.