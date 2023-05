Pau Ricomà proposa un nou complex educatiu entre Campclar i Bonavista

L’alcalde de Tarragona i candidat a la reelecció,, ha presentat aquest matí una proposta per cohesionar els barris dei ho ha fet des de l’. “Aquesta via passarà a ser una avinguda plena de vida, com també passarà amb el, i això ho aconseguirem amb la construcció del nou. Aquesta zona té moltes més virtuts i menys inconvenients que allà on és ara”, ha apuntat l’alcalde."El trasllat del Complex Educatiu a aquest espai permetrà omplir un immens forat buit que hi ha ara amb un equipament formatiu amb vocació de zona verda i on es generà molt dinamisme educatiu", diuen des d'Esquerra. Ricomà ha destacat que “la connectivitat serà un dels punts clau d’aquest nou emplaçament, on hi haurà els instituts i d’altres equipaments esportius. Estarà connectat amb autobusos, carril bici i també amb el tramvia, això suposarà que des de qualsevol punt del Camp de Tarragona sigui relativament fàcil que els estudiants puguin arribar fins aquí”.L’alcalde ha afirmat que “s’està en converses amb diferents departaments de la Generalitat per avançar en aquest projecte. Per impulsar aquesta zona de Ponent és important l’aprovació del POUM, un pla que defensem des d’ERC perquè no està pensat per a les elits ni per veure qui pot construir més cases sinó per cohesionar la ciutat”."A través d’aquesta proposta transformadora es dotarà d’un gran revulsiu educatiu i econòmic tota aquesta zona i suposarà un canvi absolut entre la relació de Ponent amb la ciutat i alhora amb el Camp de Tarragona", detallen."Aquest projecte, de la mateixa manera que els altres que hem presentat des d’ERC, tenen per objectiu cohesionar Tarragona, acabar amb les cicatrius que separen diferents zones de la ciutat i generar espais de qualitat per als veïns i veïnes i en aquest cas també per a centenars d’estudiants", conclouen.