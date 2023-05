Una negligència en l'ajust del fre va ser el causant del xoc frontal entre dos trens a Vila‑seca el juny de 2022

Positiu en alcohol

Elentre un tren de rodalies i un de mercaderies va ser provocat per una "una manca d'ajust" dels mateixos frens després d'una operació de manteniment "extraordinària". L'acció s'havia dut a terme aquell mateix matí, als tallers de, però no es va acabar d'ajustar manualment.Així ho conclou la investigació de la(CIAF) del Ministeri de Transports, que ha avançati ha tingut accés l'ACN. Els fets van passar a tres quarts de deu de la nit del 12 de juny de 2022 i va provocar sis ferits greus, setze de lleus i set contusionats. A més, l'informe detalla que el responsable del centre de control va donar positiu en un test d'alcohol.El tren de mercaderies va sortir a les 21.35 hores de Reus, direcció Barcelona. A les 21.44 hores, el maquinista, en adonar-se d'una "insuficiència" en el fre, va avisar al lloc de comandament, el Control de Tràfic Centralitzat (CTC), ja que no havia pogut aturar-se en un semàfor en vermell a l'entrada de la bifurcació de Vila-seca. El tren de rodalies es trobava aturat a uns 100 metres aproximadament i el tren de mercaderies va acabar xocant tres minuts després de l'avís, a les 21.47 hores.Les màquines de tren són propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), qui s'encarrega de fer-ne també el manteniment. L'informe també assenyala que al novembre de 2021 ja s'havien reperfilat les rodes de la locomotora i que amb poc temps s'havia produït un desgast de les rodes "accelerat i no habitual".Segons explica el document, abans del xoc, el maquinista del tren de mercaderies va contactar amb el responsable del CTC i aquest li "va demanar al maquinista diverses vegades que repetís la informació que estava intentant transmetre". Després de l'advertència, des del CTC van intentar posar-se en contacte amb el tren de rodalies, però no va ser possible. Un fet que és "molt freqüent", segons es detalla en l'informe.El responsable del lloc de control va donar positiu en un test de consum d'alcohol, tot i que el CIAF no ho ha inclòs com a factor desencadenant de l'accident.