Presó provisional pel conductor que va atropellar un ciclista a Cornudella de Montsant

Elha dictaminat aquest dilluns presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'autor d'un atropellament mortal d'un ciclista aquest passat dissabte a la tarda a la carretera C-242 al seu pas perEl Servei Català de Trànsit (SCT) va informar que els fets s'havien produït al punt 44,4 de la carretera i que el conductor del cotxe havia fugit, però que havia acabat detingut pels. La víctima és un home de 61 anys, M. P. F., resident aEl detingut ha declarat contestant només les preguntes de la seva representació processal. La causa per ara està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència, omissió del deure de socors i conducció sota els efectes de l'alcohol.