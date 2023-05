​La Fira del Vi de Falset serveix 57.000 degustacions de vi i bat rècord d’assistència per segon any consecutiu

Comença la Fira als cellers

Laha servit unes 57.000 degustacions de vi i s'han venut 9.500 tiquets de sis tastos. L'organització ha celebrat que s'hagin superat "tots els rècords d’assistència" per segon any consecutiu i calcula que hi han passat unes 35.000 persones. En la 28a edició del certamen, hi han participat 65 cellers, dels quals un 55% han estat de lai un 45% de la. Enguany, els viticultors han augmentat les vendes entre un 20% i un 30% respecte a l'edició anterior. "Estem molt contents de la resposta dels visitants, tot Falset s'ha convertit en una festa major", ha dit el seu alcalde,. Aquest dimarts arrenca la Fira del vi als cellers, on s'han organitzat tastos a peu de vinya fins a finals maig.Segons dades dels organitzadors, les degustacions de l'any passat – 42.000- s'havien convertit en les més elevades aconseguides en els 28 anys de certamen, fins a aquest any que s'han servit unes 57.000. Mentre que la segona xifra més alta se situava amb 37.000 degustacions l'any 2017. L'alcalde del municipi i president de la comissió organitzadora, Carlos Brull, ha destacat que han passat més de 35.000 visitants al llarg dels quatre dies de fira, tant per Falset com en altres pobles del Priorat. Brull ha subratllat que no s'han produït grans aglomeracions i que l'assistència de públic ha estat esglaonada.Per ell, la fira ha esdevingut una "eina de primer nivell al servei de la comarca perquè és un certamen comercial, però alhora una fira vitivinícola, una festa de la comarca i una promoció enoturística que atreu gent de tot el país i d’arreu del món". En aquest sentit, ha remarcat que han rebut visitants internacionals, com ara americans, suïssos, anglesos o belgues, entre altres.Pel que fa a les vendes, també ha apuntat que els celleristes han venut entre un 20% i un 30% més respecte a l'edició passada. A tall d'exemple, ha explicat que alguns cellers ja havien facturat el primer dia el mateix volum que l'any passat. A més, Brull ha celebrat la bona acollida del nou magatzem -novetat d'enguany-, ja que, sosté, ha facilitat que els assistents passegin més còmodament per la fira, atès que han pogut recollir les seves compres en aquest nou espai habilitat.Després dels quatre dies de certamen, a partir d'aquest dimarts i fins a finals de mes, s'han organitzat degustacions en cellers del Priorat, pertanyents a la DOQ Priorat i DO Montsant. La iniciativa proposa que tota la comarca es converteixi en "recinte firal" durant el maig. Així, s'oferiran tastos i visites, on també s'explicarà la història de cada un dels cellers participants.