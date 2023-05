Més de mig miler de persones es manifesten a Tarragona per reclamar millors salaris davant l'escalada de la inflació

Més de mig miler de persones s'han manifestat aquest dilluns aper reclamar un increment dels salaris davant l'escalada inflacionista.han tornat al carrer aquest 1 de Maig per demanar millors condicions laborals i per uns serveis públics de qualitat."A l'hostaleria no troben treballadors perquè s'incompleixen condicions de conveni i de contractació, els treballadors volen treballar en condicions dignes", ha afirmat el secretari general d'UGT de Tarragona,. També han exigit que s'implementin els plans d'igualtat i han criticat que taula de seguretat de la química estigui paralitzada.La marxa ha arrencat a lai ha recorregut els carrers del centre de la ciutat. La protesta ha acabat davant de la seu dels sindicats amb la lectura d'un manifest.