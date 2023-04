Les infermeres carreguen contra el president dels metges de Tarragona per dir-los «personal complementari» a quiròfan

El(CCIIC) i els col·legis territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona demanen al president del(COMT),, que rectifiqui després de titllar les infermeres de quiròfan de "personal complementari". Boada ho ha apuntat en un article d'opinió al Diari de Tarragona, on ha considerat la feina que fan els, "personal fonamental", amb el suport complementari d'altres professionals, apuntant que si aquests últims no hi fossin, els primers podrien assumir les seves tasques, però no a la inversa. El col·lectiu qualifica la visió de "descripció fallida i esbiaixada del procés quirúrgic" i li demanen que corregeixi les seves paraules.En l'article, titulat A propòsit d'intervencions quirúrgiques i llistes d'espera, Boada ha fet una fotografia de la situació que viu el sector sanitari públic, en què assenyala que per reduir-les cal instal·lacions i personal. "Per a fer una intervenció quirúrgica, el personal fonamental són elsi elsi es necessita, també, un personal complementari; entenem per personal fonamental aquell qui realitza la part del procés en la que resulta totalment imprescindible", ha assenyalat.En aquest sentit, ha assegurat que en cas que fos necessari per manca de personal dels grups que denomina "complementaris", els metges podrien assumir les seves funcions: "Podríem traslladar pacients, preparar-los abans de la intervenció i preparar el material quirúrgic abans i durant la cirurgia", ha dit.No obstant, ha apuntat que la situació no seria la mateixa si hi hagués manca de metges: "Malauradament, ni les infermeres, ni els auxiliars, ni els zeladors podrien anestesiar ni operar", ha assenyalat parlant dels grups "complementaris".En el comunicat, les corporacions demanen la rectificació de Boada, sobretot per la distinció que fa entre personal fonamental per referir-se a cirurgians i anestesiòlegs i complementari per parlar d'infermeres i la resta de membres de quiròfan. "Classificació que les infermeres consideren que es manifesta amb caràcter excloent, contrària a la interdisciplinarietat dels equips quirúrgics i a l'ètica", ha apuntat.Alhora, han recordat, a més, que infermeres i llevadores "realitzen cirurgies menors" conformes a la seva formació i competències: "No per això menystenim l'aportació que la resta de professionals fan des de les seves disciplines o especialitats", han afegit.Pel que fa a l'assumpció de tasques que els "fonamentals" podrien fer dels "complementaris", el col·lectiu ha considerat que "obvia la naturalesa del procés quirúrgic i ignora la intensitat assistencial, física i psicològica, del preoperatori i el postoperatori". Consell i col·legis han acabat desitjant que "es tracti d'una opinió personal i no corporativa de Sergi Boada, en tant que president del COMT".