Feijóo visita una casa ocupada a Tarragona i diu que la llei d'habitatge «facilita» aquest fenomen

El líder del PP,, ha visitat aquest divendres les immediacions d'una casa ocupada al barri dede Tarragona acompanyat del president del PPC,, i de la candidata a l'alcaldia de Tarragona,. Segons Feijóo, la llei de l'habitatge que es va aprovar dijous al Congrés "facilita" l', perquè "és sensible amb els que ocupen i insensible amb els que estan patint aquesta ocupació il·legal". Cal "ajudar" les famílies sense recursos a trobar habitatges, ha dit, però "no es pot utilitzar les famílies vulnerables per justificar l'ocupació", perquè "la majoria de les ocupacions es produeixen a través de gent que l'únic que li interessa és viure a costa dels altres".En un acte posterior, Feijóo ha assegurat que la meitat de les ocupacions il·legals que tenen lloc cada dia a l'Estat –i que ha xifrat entre 48 i 50- tenen lloc a Catalunya. Segons el líder del PP, la solució a les ocupacions il·legals és establir per llei una "desocupació exprés en 48 hores", i "perseguir les màfies que en molts casos estan darrere les ocupacions". També deixar de cobrar l'i l'als propietaris que tenen ocupat l'habitatge, i prohibir que l'habitatge ocupat pugui servir per empadronar els ocupes.El PP també planteja dotar les forces i cossos de seguretat de l'Estat de cobertura jurídica per fer efectives aquestes desocupacions exprés. Segons Feijóo la llei de l'habitatge aprovada al Congrés és "intervencionista i populisme" i deixa l'habitatge "pitjor del que estava abans de la llei". "No és seriós que la llei d'habitatge sigui el preu que ha de pagar el govern per mantenir-se a la Moncloa", ha dit, i que arribi "dictada" per. "Ara el preu del lloguer del Palau de la Moncloa és aprovar la llei d'habitatge al Congrés", ha sentenciat.El president del PPC, Alejandro Fernández, ha afirmat que en la majoria dels casos les ocupacions estan protagonitzades per "màfies sense escrúpols" que "acaben ocupant el domicili de famílies humils" que han posat "els seus petits estalvis en un segon habitatge". Ha acusat l'independentisme i els "populistes" de fomentar "la pedagogia de la desobediència". A més, ha afirmat que al "populisme li va el lletgisme urbà", perquè "els mola el que és cutre" i "si els dones a elegir entre l'amfiteatre i un casal okupa elegeixen el casal okupa".