Les protestes i la nova licitació del contracte de neteja protagonitzen un ple municipal de campanya

Tensió entre regidors i veïns

L'ha aprovat aquest divendres la nova licitació del contracte de recollida de residus i neteja viària. El vot de qualitat de l'alcalde ha tornat a fer decantar la balança, després de rebre tretze vots a favor i tretze en contra. Es tracta de la segona vegada - la primera va ser al setembre - que el plenari aprova la licitació d'un contracte que fa 22 anys que no surt a concurs públic.A finals de l'any 2022, cap empresa es va presentar a la primera licitació i el contracte va quedar desert. El ple ha estat marcat per la tensió contínua entre portaveus i també entre la trentena de persones que hi han assistit al. La Guàrdia Urbana ha expulsat tres d'elles per interrompre la sessió.Els principals canvis de la nova licitació són l'increment de l'interès aplicat a les inversions, l'ampliació de la vigència del contracte dels nou als deu anys, l'increment des del primer any dels recursos per a la recollida selectiva, així com del percentatge de les despeses generals. També s'inclou un augment en l'amortització de les obres del parc de maquinària municipal i la unificació del servei de platges amb el servei de neteja.En conjunt i per cada any de vigència, el preu base de licitació és de 214.370.931 euros. Això es tradueix en prop de 21 milions d'euros anuals per al lot del servei de recollida de residus, neteja viària, neteja de solars i neteja de platges, mentre el servei de deixalleria municipal disposa d'una partida de 586.552 euros anuals.A banda dels canvis econòmics, la nova licitació manté la millora del control del servei, així com la vigilància de les deixalleries mòbils, la recollida de voluminosos als portals i l'eliminació dels contenidors soterrats, entre d'altres. Segons la regidora de Contractació de l'Ajuntament, Elvira Vidal, aquest són alguns dels aspectes que van plantejar les prop de 3.000 persones que van formar part del procés participatiu al voltant del servei de neteja.Durant la seva intervenció, Vidal ha agraït al líder de Junts per Catalunya, Jordi Sendra, que hagi respectat la seva "voluntat, feina i independència" en la votació de la nova licitació, ja que el cap de llista s'ha mostrat públicament en contra del nou contracte de la brossa. La regidora, que és la número dos del partit, hi ha votat a favor.Per la seva banda, portaveu d'En Comú Podem al consistori, Àngels Pérez, ha defensat que "Tarragona es mereix un contracte nou que netegi la ciutat i tingui en compte els seus treballadors". "Vint-i-dos anys de vergonya", ha denunciat Pérez, qui lamenta que des del 2002 el municipi hagi tingut "un contracte obsolet i un reguitzell de pròrrogues de les quals no poden estar orgullosos, ni treure pit, ni criticar, ni posar pals a les rodes, perquè el resultat de tot plegat és insatisfactori per a la ciutadania". Pel que fa a la portaveu de PSC, Sandra Ramos, ha criticat que la nova licitació hagi passat pel plenari municipal el mateix dia que s'acabava l'actual contracte i a un mes vista de les eleccions municipals.En el plenari d'aquest divendres s'han viscut moments de tensió entre els portaveus dels partits de l'oposició i els dels grups que formen part de l'equip de govern. Una situació tensa que s'ha agreujat amb l'arribada d'una trentena de persones de diferents col·lectius de la ciutat. Els primers a aixecar la veu han estat els membres de la Plataforma Pro-Llevant, els quals han tornat a mostrar el seu desacord envers el projecte de la Generalitat de transformar l'antiga Ciutat de Repòs i Vacances en un alberg. Enmig del plenari, han començat a llençar papers i alguns dels portaveus han escridassat a l'alcalde. Finalment, Ricomà ha demanat a la Guàrdia Urbana que expulsés a tres persones. Entre elles, l'exregidor del PP a l'Ajuntament de Tarragona, Joan Vallvé.Paral·lelament, la plataforma Sos Racisme ha clamat consignes com "fora els racistes dels nostres barris" i han protestat amb pancartes. Els treballadors de la neteja han estat esl últims en protagonitzar moments de tensió. En concret, quan s'ha aprovat la nova licitació del contracte de la brossa. "No acabarà així", li ha recriminat el president del comitè d'empresa, Ángel Martín, a l'alcalde Ricomà. Martín ja ha anunciat que impugnaran la nova licitació amb la voluntat que "s'aturi d'una vegada". Des del comitè denuncien que no pot ser que sigui l'alcalde qui acabi decidint un "contracte tan important per a la ciutat".En la sessió plenària també s'ha aprovat el Pla Local de Cooperació, el Pla Estratègic de Centres Civils, així com el reglament de la Taula Local d'Infància i Adolescència de Tarragona.