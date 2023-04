Els sindicats exigiran apujar els salaris per contrarestar la inflació en la manifestació de l'1 de Maig a Tarragona

Mobilitzacions a la tardor

reclamen augmentar els salaris dels treballadors per contrarestar la pujada de la inflació dels darrers mesos. Amb el lema, els sindicats es preparen per a la mobilització d'aquest, on exigiran també millors condicions laborals i una ocupació de "qualitat" que posi fi a les desigualtats.Entre les reivindicacions, presentades aquest divendres, també destaquen el bloqueig de la patronal a l'hora d'asseure's a negociar els convenis. Per això, els sindicalistes avisen que convocaran noves protestes i vagues de cara la pròxima tardor si no hi ha un canvi en l'empresariat. Així mateix, han lamentat l'externalització dels serveis públics.El director general d'Afrucat, Manel Simon, ha detallat que el tancament del reg al canal d'Urgell posa en risc una producció potencial de 173 milions de quilos de poma, als quals cal sumar uns altres 27 que queden afectats per les restriccions d'aigua a la zona empordanesa de l'Escala i Torroella de Montgrí. Això suposa un 67% de la producció catalana que, segons ha recordat, és la més important de tot l'estat espanyol. Pel que fa a la pera, la xifra és d'uns 74 milions de quilos (52%), i en el cas del préssec i la nectarina d'uns 35 milions (7%).El secretari general d'UGT a Tarragona, Joan Llort, ha lamentat que els empresaris hagin aprofitat la pujada del preu de les primeres matèries per "especular i tenir més marge de beneficis" i no ho hagin repartit amb els treballadors a través d'un increment salarial. "Tenim un 20% de pobresa dins de la societat, molts d'ells són treballadors que no poden arribar a final de mes", ha afegit. En la roda de premsa prèvia a la jornada de l'1 de Maig, el sindicalista també ha reivindicat que en l'últim any s'han acordat pujades d'entre el 7% i el 9% en els convenis del sector de metall, de les químiques i de la construcció.En paral·lel, Llort ha denunciat que les administracions públiques externalitzen els serveis quan haurien de fer el contrari. A tall d'exemple, ha assenyalat les residències de gent gran i ha criticat que no s'hagi investigat la gestió feta durant la covid en aquests centres. En la mateixa línia, ha fet una crida per continuar lluitant per uns serveis "dignes i de qualitat" en la sanitat, l'ensenyament i en el tercer sector. Així mateix, ha demanat que s'implementi el Pla Nacional de la Indústria a les comarques tarragonines i penedesenques i que es faci amb les inversions necessàries.Entre les reivindicacions per al pròxim 1 de Maig, els sindicats també exigeixen que s'incrementi la plantilla d'inspectors a Inspecció de Treball. Actualment, n'hi ha disset i, segons els sindicats, se'n necessitarien el doble per poder assumir tota la feina de la demarcació. "A Catalunya paguen menys que Aragó i tenen el doble de càrrega de treball; se'ns acumulen molts expedients de les lluites amb les empreses i ens costa moltíssim que puguin arribar a tot arreu", ha assegurat Llort.Tant des d'UGT com CCOO han denunciat que hi ha empreses poc disposades a negociar els convenis. Per aquest motiu, no descarten noves mobilitzacions i jornades de vagues a la tardor per tal d'aconseguir desencallar convenis col·lectius, com ara el d'oficines i despatxos, els dels funcionaris de justícia o en l'àmbit d'ensenyament. "És important que augmentin els salaris, durant la pandèmia les empreses han guanyat molts diners i beneficis, que no s'estan repercutint en el territori", ha dit Mercè Puig, secretaria general de CCOO a Tarragona.Segons els sindicats, el salari mitjà a la demarcació de Tarragona se situa entre els 1.300 i 1.400 euros. Amb tot, els sous varien moltíssim en funció dels sectors, sent el químic i metal·lúrgic els que tenen un salari més elevat. "La indústria és sempre la millor remunerada", ha tancat Puig.