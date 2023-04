L'amfiteatre romà acull el Convivium amb una desena d'establiments gastronòmics

L'acollirà elde l'associació. Serà un espectacle gastronòmic pensat perquè els comensals redescobreixin la cuina de l'antiga Mediterrània: un retorn als orígens de la mà d'una desena de restaurants, pastisseries i cellers tarragonins. Hi participaran els restaurantsEl gran àpat romà començarà a partir de les 20.30 h i té una capacitat per a un centenar de comensals. Serà en un format a peu dret, amb una vintena de taules ubicades a la part superior de l'Amfiteatre. Els comensals accediran a l'espai pel Parc de les Granotes i un grup de dinamització amb motius romans els donarà la benvinguda. Tot seguit, rebran una explicació del Convivium i s'endinsaran en la història de la gastronomia romana: coneixeran com menjaven els romans, quina era la seva manera de cuinar, quins protocols establerts seguien i quines diferències hi havia entre els àpats de les classes altes i els de les classes més baixes.Els restaurants i pastisseries tarragonines oferiran un menú degustació d'una desena de plats, que redescobriran els orígens de la cuina tarragonina des de fa dos mil·lennis. Les propostes dels restaurants passaran per reinterpretar, amb les tècniques actuals i ancestrals, els sabors, textures i olors de l'època romana, sempre amb l'objectiu de ser fidels quant a ingredients i elaboracions.Les entrades per gaudir del Convivium 2023 ja estan disponibles a través d'aquest enllaç. El president de Tàrraco a Taula, el xef Moha Quach, recalca que "comptem amb un espai idíl·lic per explorar la nostra gastronomia des dels orígens". A més, afegeix que "tots els restaurants, pastisseries, forns i cellers implicats estem investigant la cuina de l'antiga Mediterrània, i el Convivium en serà el resultat. Els comensals tornaran al passat durant la celebració de l'àpat".D'aquesta manera, el Convivium donarà el tret de sortida a les propostes gastronòmiques dels restaurants adherits a Tàrraco a Taula durant el mes de maig. En tots els restaurants es podran trobar plats i menús inspirats en la cuina romana i la cuina de l'antiga Mediterrània.La informació complerta del programa Tàrraco a Taula 2023, es donarà a la roda de premsa de dimecres 3 de maig que convocarem properament.