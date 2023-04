Unió de Pagesos es manifestarà a Tarragona contra «l'augment de burocràcia»

ha convocat una manifestació el pròxim dimarts 9 de maig davant la subdelegació del govern espanyol aper mostrar el seu rebuig a "l'augment dei de paperassa" per part de l'administració. Des del sindicat també estan molestos per la digitalització del(QIE). El responsable de Sectors Agrícoles d'Unió de Pagesos,, ha assegurat que aquesta burocràcia els fa estar "més temps a l'oficina que al camp treballant".D'altra banda, el sindicat ha denunciat que cada vegada poden utilitzar menys tipus de fitosanitaris, un fet que els fa perdre "competitivitat" segons, membre de l'executiva intercomarcal de lesd'Unió de Pagesos. Les concentracions amb tractors sortiran des de Falset, Reus, Valls i el Morell per arribar a les onze del matí a Tarragona.El sindicat ha indicat que només poden fer servir un terç dels productes que s'utilitzen en altres zones agrícoles i que la, a través de la iniciativa Del camp a la taula, els obliga a reduir el 50% dels fitosanitaris el 2030. També que s'està treballant una normativa perquè no es puguin aplicar aquests tipus de productes als espais protegits, tampoc si són ecològics. Una mesura que, segons Unió de Pagesos, afectaria el 70% del territori. "És un autèntic desgavell", ha resumit Verdiell.El sindicalista ha remarcat que aquesta reducció deestà comportant que hi hagi plagues que siguin "incontrolables" i ha pronosticat que representarà una davallada de la producció i, per tant, una pujada de la inflació.