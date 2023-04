Tarragona guanya 3,3 milions d'euros de fons europeus per les Zones de Baixes Emissions

El projecte presentat per l'ha guanyatdels fons europeus per la reactivació econòmicaper finançar la implantació de la(ZBE) a la ciutat i la transformació digital i sostenible del transport urbà.En concret, es finançaran la implantació, posada en marxa i enfortiment de la ZBE, l'intercanviador d'autobusos deli l'adquisició de. Aquesta resolució provisional de la secretaria general de Transports i mobilitat s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.En el marc del projecte d'implantació de la ZBE a Tarragona, la ciutat havia rebut 200.000 euros de finançament del Govern de la Generalitat per a la comunicació, sensibilització i senyalització de la futura ZBE. Ara, fruit de la presentació de la seva proposta en el marc d'un procés de concurrència competitiva, el de Tarragona ha resultat un dels ajuntaments guanyadors dels fons europeus Next Generation.El conseller de Mobilitat i Transports de l'Ajuntament de Tarragona,, ha informat que "durant aquesta setmana s'ha realitzat la primera comissió informativa del projecte, en què s'ha explicat als grups municipals i al personal tècnic de les diferents àrees implicades el punt en què es troba el projecte, que ara mateix està en fase de planificació i disseny, d'acord amb els terminis que estableix la legislació"."Aquesta comissió ha de decidir tots els aspectes de la implantació de la ZBE en què els municipis tenim les competències, i que s'han de recollir en una ordenança municipal que la regularà" ha afegit el màxim responsable de Mobilitat al Consistori.La implantació de la ZBE ve donada per la llei de Canvi Climàtic de la Unió Europea, de 2021, i el Reial Drecret del 27 de desembre de 2022, que estableixen que les ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants hauran d'implantar una zona de baixes emissions amb l'objectiu de reduir les emissions i, en conseqüència, la salut de les persones.Durant el 2023, en aplicació d'aquestes normatives, Tarragona haurà de tenir enllestida d'una banda, la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) que ha d'apuntalar la creació de la ZBE i que es va adjudicar el novembre de 2022, l'ordenança municipal i la campanya de comunicació i sensibilització; i de l'altra, la tecnologia necessària per al control de l'entrada de vehicles a la ZBE, en procés de licitació per part de la Generalitat de Catalunya.