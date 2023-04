La violència masclista, la marihuana i l'alerta terrorista, principals reptes dels Mossos al Camp de Tarragona

66.000 atestats

La, lai les xarxes criminals, així com el nivell 4 d'alerta terrorista són els principals reptes delsa la regió del Camp de Tarragona. Ho ha afirmat el cap regional del cos,, durant l'acte de celebració del Dia de les Esquadres aEl cap policial també ha desvelat que les agressions sexuals han augmentat un 19% al Camp de Tarragona. Lleonart ha assegurat que hi ha un "canvi de mirada i de consideració social" vers les agressions i ha lamentat que ha crescut la violència masclista tot i la "incessant tasca policial". "Ens ha de fer reflexionar a tots", ha dit. També ha destacat els "esforços" a l'i a l'Ap-2 per reduir la sinistralitat.Pel que fa als elements més "rellevants" pel cap de la regió, Lleonart ha insistit que la pujada de casos de violència masclista ha fet "replantejar" el model d'atenció a les víctimes. En relació amb l'alerta terrorista, Lleonart ha valorat que és un "risc real i concret", hi ha organitzacions que "poden atemptar contra casa nostra", ha comentat.Sobre la "consolidació" del conreu de la marihuana al territori, l'intendent ha afirmat que els grups criminals "porten associat un increment de la violència" i el "risc de conductes de corrupció". En aquest àmbit, els Mossos d'esquadra van decomissar 132.000 plantes al territori i es van detenir més de 200 persones l'any passat.Durant el 2022, a la regió policial del Camp de Tarragona es van realitzar 66.000 atestats. També es van investigar i detenir més persones respecte a l'any anterior, segons ha afirmat Lleonart, tot i que no ha especificat les xifres. La policia va protegir més de 1.300 persones de grups vulnerables i va desarticular 125 xarxes criminals gràcies a la "coordinació policial imprescindible".Amb tot, Lleonart ha expressat que les dades són "positives". "Les nostres comarques són segures, la ciutadania pot moure's arreu i a qualsevol hora", ha seguit. El cap policial ha dit que els delictes són "poc greus" i "molt orientats" al patrimoni. A més, ha alertat de la "consolidació" de la constitució de delictes en l'entorn virtual.Finalment, l'intendent ha defensat la "transformació" del cos policial: "són temps canviants i hem d'estar preparats". Lleonart ha clamat per una policia que "s'assembli encara més a la ciutadania".