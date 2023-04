L'atur incrementa fins al 12% a Tarragona i l'Ebre en el primer trimestre de l'any

Laha pujat dos punts ali lesi se situa en l'11,9% en el primer trimestre de l'any. L'(EPA) havia registrat un 9,8% d'atur en l'últim període de 2022, per sota fins i tot del període estival. Les dades interanuals de creació de llocs de feina també són negatives. S'han destruït 18.400 llocs de treball a les comarques tarragonines i ebrenques.. En canvi, la construcció i els serveis han creat 5.000 i 16.000 llocs de treball, respectivament, i la indústria manté una ocupació estable. El nombre de persones a l'atur que busquen feina ha crescut en 16.900, principalment en els serveis i la construcció.Segons les dades fetes públiques aquest dijous per l'(INE), en el conjunt del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre la població activa total va assolir a finals de 2022 les 401.400 persones – prop de 17.000 que un any abans-. De les persones actives, 353.600 estaven ocupades i 47.800 a l'atur -amb una xifra molt similar entre dones i homes-.En aquest primer trimestre del 2023, el sector terciari continua sent el de més pes a Tarragona i l'Ebre i ha tornat a incrementar el nombre de treballadors fins als 245.300, 15.900 més que un any abans, però 3.500 menys que el trimestre anterior. La construcció continua creixent, també respecte finals del 2022, amb 1.800 treballadors nous aquest primer trimestre de l'any i 5.000 llocs de treball més que fa un any.La indústria es manté estable respecte al primer trimestre de 2022 i ha tingut una lleugera davallada de llocs de treball en comparació al darrer trimestre. En canvi, l'agricultura ha perdut 2.500 llocs de treball en un any. Segons dades de l'EPA, aquest últim trimestre hi ha hagut 13.900 persones treballant al sector, gairebé igual que a finals de l'any passat. La taxa d'ocupació s'ha reduït tornat a reduir del 51,60% al 50,86%.