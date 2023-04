El festival musical Voramar torna al Teatret del Serrallo

El proper divendres 5 de maig eldona el tret de sortida al cicle de música de proximitat, un cicle organitzat des del, i espai amb tres concerts.Voramar és un cicle sensorial, "una proposta íntima destinada a un públic reduït per tal de gaudir d’un espectacle musical, exclusiu, íntim, acollidor, amb un marc incomparable, que anirà acompanyat del tast d’un dels vins de la nostra denominació d'origen més propera". Les actuacions musicals es duran a terme els divendresa la terrassa del Teatret del Serrallo.Totes les actuacions són de caràcter. Les invitacions es podran adquirir a partir del dilluns 1 de maig a les 12 del migdia a laEl cicle comença el proper divendres 5 de maig a les 9 del vespre amb, que presentarà el seu espectacle 393. Salva Racero és un artista que combina música, poesia i teatre. El divendres 12 de maig a les 9 del vespre hi haurà la música de, una jove artista catalana. I finalment, el divendres 19 de maig a les 9 del vespre, l'artista, conegut com, que amb més de 10 anys d'experiència s'ha convertit en una referència en l'escena musical catalana.