El sector petroquímic de Tarragona celebra l'aprovació de les xarxes tancades de distribució elèctrica

L'(AEQT) celebra el reial decret, aprovat aquest dimarts pel, que regula la implantació dea Espanya, una normativa que ha trigat catorze anys – la directiva europea és de 2009-. El govern espanyol ha determinat el procediment i els requisits per donarper a les xarxes tancades, un element "per augmentar la competitivitat de les empreses" que podran "reduir costos energètics en compartir un mateix punt d'accés al sistema elèctric". L'lamenta el greuge patit respecte dels competidors europeus durant anys i demana concrecions sobre com s'aplicarà i com es redueixen els peatges.L'AEQT valora positivament que aquesta configuració elèctrica es contempli en l'ordenament jurídic espanyol, i constata que "ofereix l'oportunitat de millorar, parcialment, la situació i eliminar alguns dels greuges i dèficits de competitivitat" que patien" per la falta de la normativa. El sector vol saber quin impacte tindrà "en els aspectes econòmics associats a la reducció dels peatges", en la qual la(CNMC) "tindrà un paper determinant".El reial decret inclou algunes de les al·legacions que havia presentat el sector químic, com que es permeti formar part d'una xarxa tancada a les empreses dels grups D i E del CNAE, empreses auxiliars de la química i que formen part dels polígons, com les dedicades a l'energia, les aigües o la gestió de residus - "sempre que es comptin com industrials a efectes estadístics"-. Lamenten, però, que no s'hagi contemplat xarxes tancades preexistents per situacions històriques sobrevingudes o una avaluació de l'impacte econòmic de les xarxes tancades existents cada quatre anys. En aquest sentit, consideren que la norma té certa "arbitrarietat" i genera "incertesa i inseguretat".Les xarxes de distribució tancades subministren energia a una zona industrial i permeten agregar petits consumidors amb diverses tensions de xarxa com si fossin un únic gran consumidor. A cada xarxa pot participar fins a 100 consumidors no industrials si tenen relació amb les indústries, estan dins la xarxa o adjacents i representen més del 2% del consum elèctric total.Los industriales titulares de la red cerrada tendrán que construirla o comprarla a una compañía distribuidora, y serán los responsables de gestionarla, de invertir en su mantenimiento y de facturar por los peajes, cargos y otros costes a los consumidores conectados a ella, mientras que los comercializadores que vendan electricidad a los miembros de la red cerrada sólo facturarán por la energía consumida.