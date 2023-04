El Port reposarà 100.000 metres cúbics de sorra a la Pineda aquest mes de maig

Elreposaràde ladurant aquest mes de maig. Les operacions s'han d'allargar uns 20 dies i quedar enllestides abans de la temporada turística. Per a les operacions, el port emprarà enguany una draga de major capacitat, la Freja R., que treballa amb un nivell d'emissions inferior i consumeix menys combustible. Els treball es faran en el marc del contracte amb un pressupost un total de 2,4 milions d'euros sense IVA per al període 2020-2023, 600.000 euros anuals. L'aportació de sorra, segons ha remarcat l'Autoritat Portuària, és una mesura ambiental compensatòria per la prolongació delLa draga contractada és del tipus de succió en marxa i calat reduït, que té l’opció de descarregar per comporta inferior o impulsant el material amb canonada. Amb les seves dues canonades de succió, Freja R és capaç de dragar a profunditats de fins a 28 metres, amb la possibilitat d'extensió a 34 metres.Algunes tasques han començat uns dies abans que la draga entri en funcionament amb la posada a punt de les canonades que transportaran els sediments fins a la platja. Un cop el procés s’iniciï, la draga agafarà els sediments de la zona autoritzada davant del Cap Salou i la transportarà fins a la canonada instal·lada davant de la costa. Els sediments arribaran impulsats a través de la canonada a la platja on seran repartits finalment per maquinària terrestre.Segons el Port, l'aportació extraordinària de sorra, unida a l'acció dels espigons de contenció que hi ha a cada banda de la platja permetrà retornar l'equilibri a l'espai. Els treballs, d'acord amb el comunicat de l'ens, adoptaran les mesures per evitar afectacions sobre enclavaments de flora marina i aus, així com controlar la qualitat del dragatge i les aigües mitjançant sonars i submarinistes.